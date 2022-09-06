جونسون فى خطاب الوداع: الوقت صعب للاقتصاد والعائلات في بريطانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، إنه لن ينجح أحد في ابتزاز الشعب البريطاني أو التنمر عليه.

وأضاف جونسون، خلال خطاب الوداع بعد إعلان فوز «ليز تراس»، بزعامة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء أمس، أن بريطانيا تفوقت على الصين في استقبال الاستثمارات، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل لها.

جونسون: حققنا البريكست ودعمنا موقع بريطانيا في العالم

وأوضح جونسون، «نجحنا في تخفيض الجرائم وفي رفع الخدمات الطبية وحققنا البريكست ودعمنا موقع بريطانيا في العالم».

وأكد جونسون، في خطابه: «أنه وقت صعب للاقتصاد والعائلات في بريطانيا، البطالة انخفضت بشكل غير مسبوق خلال رئاستي للحكومة».

وأعلن حزب المحافظين، أمس فوز ليز تراس، وزير الخارجية البريطانية السابقة، بزعامة حزب المحافظين ورئاسة وزراء بريطانيا.