بوريس جونسون: فوز ليز تراس برئاسة وزراء بريطانيا كان مستحقا

علق رئيس الوزراء البريطاني المستقيل، بوريس جونسون، على تولي ليز تراس وزيرة الخارجية السابقة، رئاسة حزب المحافظين ورئاسة وزراء بريطانيا، اليوم الاثنين.

تعليق «جونسون» على فوز «تراس» مساء اليوم

وكتب جونسون على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة تويتر: «فوز تراس بزعامة حزب المحافظين، ورئاسة وزراء بريطانيا كان مستحقا، وأدعو حزب المحافظين للوقوف خلف ليز تراس، فهي لديها الخطة المناسبة لمواجهة أزمة غلاء المعيشة وتوحيد الحزب، وأنا فخور بما قدمته خلال فترة تولي رئاسة الوزراء خصوصا الخروج من الاتحاد الأوروبي ودعم أوكرانيا».

تعليق رئيسة الوزراء الجديدة

وحققت رئيس الوزراء الجديدة ليز تراس الفوز بعد منافسة قوية مع وزير المالية الحالي ريشي سوناك، وكتبت رئيس الوزراء الجديدة على موقع تويتر: «يشرفني أن أُنتخب زعيمة لحزب المحافظين في بريطانيا أشكركم على ثقتكم بي لقيادة وتقديم الدعم لبلدنا العظيم، سأتخذ إجراءات جريئة لإخراجنا جميعًا من خلال هذه الأوقات الصعبة، وتنمية اقتصادنا، وإطلاق العنان لإمكانات المملكة المتحدة».

استقالة رسميا غدا لـ«جونسون»

ورجحت التوقعات فوز تراس لتخلف جونسون الذي اضطر لإعلان استقالته في منتصف يوليو الماضي بعد عدة فضائح ومنها إقامة حفلات في منزله على الرغم من التباعد الاجتماعي والحظر المطبق في البلاد بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد19، وسيقدم جونسون استقالته رسميا غدا الاثنين بعد سفره إلى اسكتلندا من أجل لقاء الملكة إليزابيث.

توقيت حرج

جاءت تراس في وقت صعب اقتصاديا على بريطانيا التي تعاني من زيادة معدل التضخم بشكل غير مسبوق في ارتفاع أسعار الطاقة بعد بداية الحرب الروسية الأوكرانية في نهاية فبراير الماضي.

وتولى جونسون قبل منصب رئاسة الوزراء عمادة لندن ومنصب وزير الخارجية في الفترة من عام 2016 حتى عام 2018.