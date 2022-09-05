جونسون يدعو «المحافظين» لدعم تراس: لديها خطة لحل أزمات بريطانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، إنّ فوز ليز تراس بزعامة حزب المحافظين كان مستحقا، داعيا الحزب إلى الوقوف خلف تراس، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وأضاف جونسون، في كلمة له بعد إعلان فوز تراس برئاسة وزراء بريطانيا، أنّ ليز تراس لديها خطة صحيحة لمواجهة الأزمات الاقتصادية في بريطانيا.

جونسون: فخور بما قدمته

وقال جونسون: «فخور بما قدمته، خاصة الخروج من الاتحاد الأوروبي ودعم أوكرانيا».

وقدمت ليز تراس، في أول تصريحاتها بعد إعلان فوزها برئاسة وزراء بريطانيا، الشكر لبوريس جونسون، على قيادته حزب المحافظين والحكومة في ظروف صعبة.