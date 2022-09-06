معرض «صنع في مصر» يعيد إحياء الحرف اليدوية بالقرى لتقوية الصناعات

عَرَض برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية أسماء يوسف والإعلامية آية جمال الدين تقريرًا تلفزيونيا عن معرض «صنع في مصر» للمنتجات اليدوية، وقالت أمل غنيم، منسقة مؤسسة حياة كريمة بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، إنّ معرض «صنع في مصر» الهدف منه هو إحياء الحرف اليدوية داخل قرى الريف المصري، ويهدف اسم المعرض لتقوية الصناعات المصرية والحرف المصرية القديمة.

أكبر مشكلة لدى العاملين بالحرف اليدوية هي مشكلة التسويق

وأضافت منسقة مؤسسة حياة كريمة بمركز أشمون بمحافظة المنوفية إن مؤسسة حياة كريمة تعمل على الأرض من أجل عمل حصر للحرف اليدوية، وتم اكتشاف أن أكبر مشكلة لدى العاملين بالحرف اليدوية هي مشكلة التسويق، ووقع بروتوكول لعرض منتجات الحرفيين بالمعرض.

استطاعت مؤسسة حياة كريمة توفير المكان المناسب لعرض المنتجات

فيما قال علاء الدين حسين منسق عام مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنوفية: «لو عندنا سجادة ثمنها 50 ألف جنيه مش هينفع تتباع بمحافظة المنوفية لكن ممكن تباع في مناطق راقية بالقاهرة، ولذلك استطاعت مؤسسة حياة كريمة توفير المكان المناسب لعرض المنتجات مجانا بدون تكلفة للعارضين»، ولذلك معرض «صنع في مصر» فكرته تقوم على أنّ مؤسسة حياة كريمة تقوم بدور الوسيط بين العارضين ومتلقي الخدمة الذي يشتري المنتج.

القرى المنتجة كانت بحاجة لتوفير معارض مختلفة

وأكد المهندس أحمد التوني، عضو مجلس أعلى نقابة المهندسين، «شايفين أنه دورنا كنقابة المهندسين إننا لازم نشارك المجتمع في تطويره وتنميته، والقرى المنتجة كانت بحاجة لتوفير معارض مختلفة وتم دعم المعارض بشكل كامل حيث تم فتح نوادي المهندسين أمام هذه المعارض بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة».