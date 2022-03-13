محافظ البحيرة يفتتح معرض «صنع في مصر» لترويج المنتجات المحلية

افتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، معرض «صنع في مصر»، الذي نظمته المحافظة، بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديريات التضامن والصحة والشباب والرياضة والثقافة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالمحافظة، وجمعية رجال الأعمال وبنك مصر ومؤسسة حياة كريمة، خلال الفترة من 12 حتى 23 مارس، بأرض سينما النصر الصيفي بدمنهور.

ويضم المعرض 52 عارضا، موزعين على 48 جناحا من مختلف أنحاء المحافظة، لعرض المنتجات المحلية الصنع المتنوعة مثل «المصنوعات الجلدية- الملابس- الإكسسوار- مشغولات والمفارش اليدوية- مصنوعات خشبية- البراويز- الكروشيه والتريكوه- ديكورات- منتجات غذائية- موبيليا وآثاث- أجهزة كهربائية- الشتلات الزراعية- موزايك- أحذية- مأكولات وحلويات»، التي تناسب جميع الأذواق وبأسعار مناسبة تنافس المستورد.

ترويج المنتجات اليدوية محلية الصنع

وأكد محافظ البحيرة، أن معرض صنع في مصر، يهدف لترويج المنتجات اليدوية محلية الصنع بين مواطني المحافظة، لمساعدة فى تسويق لهذه المنتجات لصالح العارضين، وتحقيق جدوى اقتصادية دون أية التزامات مالية عليهم.

أشار المحافظ، إلى أن المعرض يهدف إلى دعم العارضين، ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم التي تتمتع بجودة عالية وأسعار تنافسية، ما يلبي احتياجات الجمهور ورفع الأعباء عن كاهل الأسر والمواطنين.

وأضاف أن البحيرة من المحافظات الرائدة التي نفذت تنمية وتطوير العديد من المشروعات في شتى القطاعات، خاصة المشروعات الإنتاجية، التي لها مردود كبير على المواطنين لتحقيق أقصى استفادة والمساهمة في توفير فرص العمل.

دعم قرى البحيرة وتحويلها إلى منتجة

وأشار محافظ البحيرة، إلى الجهود التي تتم لدعم القرية البحراوية، وتحويلها إلى قرية منتجة، وزيادة فرص العمل للشباب، ودعم المرأة المعيلة، من خلال العديد من المشروعات المنفذة لدعم كل الأسر، خاصة بالقرى الأكثر احتياجا، لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر محدودة الدخل بالقرى والعمل على تنمية مصدر دخلها.

وأوضح المحافظ، أن جهاز تنمية المشروعات والمشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية «مشروعك»، ساهموا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخفض نسبة البطالة.