مقتل شخصين وإجلاء آلاف المواطنين بكوريا الجنوبية بسبب إعصار «هينامنور»

أفاد مسؤولون في الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم، بإجلاء آلاف المواطنين بجنوب البلاد مع وصول إعصار «هينامنور» إلى اليابسة في وقت مبكر من صباح اليوم، وذلك مع ورود تقارير تفيد بانقطاع التيار الكهربائي وحدوث فيضانات في بعض الأجزاء من البلاد، ومقتل شخصين وفقدان 8 آخرين.

ونقلت وكالة أنباء «يونهاب»، الكورية الجنوبية في نسختها بالإنجليزية عن مسئولين في مدينة «بوهانج»، إن رجال الإنقاذ حاليا يحاولون تصريف مرآب للسيارات للعثور على المفقودين الذين دخلوا للمرآب الخاص بمبنى سكني في المدينة وغمرته المياه.

استمرار الأمطار الغزيرة والرياح القوية

وقال المسئولون إنه تم إجلاء إجمالي 2909 أشخاص من 2143 أسرة في المناطق المعرضة للانهيارات الأرضية والفيضانات في أنحاء البلاد لأسباب تتعلق بالسلامة، بينما يعاني 66341 منزلًا من انقطاع التيار الكهربائي، وتجرى أعمال الإصلاح حاليا.

ومن المتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة في الهطول والرياح القوية في الهبوب على مدار اليوم خاصة أن هذا الإعصار هو واحد من أقوى الأعاصير التي ضربت كوريا الجنوبية منذ عقود.

وضرب إعصار هينامنور جزيرة «جيجو»، جنوبي البلاد خلال ساعات الليل الماضية قبل أن يصل إلى اليابسة بالقرب من مدينة بوسان الساحلية التي ضربتها الأمواج العاتية والأمطار الغزيرة، ما ألحق أضرارا بالطرق والمتاجر المطلة على الشاطئ.

بدورها، قالت السلطات إن الإعصار كان يتحرك بسرعة 43 مترا في الثانية عندما وصل إلى اليابسة.

إغلاق أكثر من 600 مدرسة في كوريا الجنوبية

وكانت السلطات أعلنت - في وقت سابق - إغلاق أكثر من 600 مدرسة في جميع أنحاء البلاد كإجراء احترازي، كما أوقفت شركات الطيران المحلية 250 رحلة جوية داخلية.

ومن المتوقع أن يتجه الإعصار إلى الشمال الشرقي ويمر على بعد 400 كيلومتر شمال غرب سابورو باليابان عند منتصف ليل الثلاثاء، وذلك وفقا لإدارة الأرصاد الجوية الكورية.