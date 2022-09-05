كوريا الجنوبية تستعد لـ«إعصار هينامنور».. وهزة أرضية تضرب «الباحة» السعودية

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة كوارث وحوادث، كان أبرزها، تحرك «إعصار هينامنور» القوي تدريجيا شمال كوريا الجنوبية، للوصول إلى المياه قبالة «جزيرة جيجو الجنوبية»، فيما اخمدت السلطات في إقليم كردستان العراق»، حريقا نشب في «فندق» بعد ساعتين من إندلاعه.

وتستعد كوريا الجنوبية، لما يمكن أن يكون أقوى إعصار يضرب البلاد على الإطلاق، إذ قالت إدارة «الأرصاد الجوية» الكورية الجنوبية، إن إعصار «هينامنور» القوي تحرك تدريجيا شمالا للوصول إلى المياه قبالة جزيرة جيجو الجنوبية اليوم الاثنين حيث تستعد كوريا الجنوبية لما يمكن أن يكون أقوى إعصار يضرب البلاد على الإطلاق.

وتسبب إعصار «هينامنور»، في هبوب رياح قوية وهطول أمطار غزيرة في المناطق الجنوبية بالفعل.

وحتى الساعة الـ5 صباحا، بالتوقيت المحلي، كان إعصار «هينامنور»، رقم 11 في عام 2022، على بعد 550 كيلومترا في اجنوب غربي مدينة «سيوجيبو» بجزيرة جيجو، متحركا شمالا بسرعة تصل إلى 22 كيلومترا في الساعة.

تحذيرات كورية جنوبية من هطول أمطار غزيرة

وبعد تجاوز إعصار «هينامنور» جزيرة جيجو، من المتوقع أن يكتسب زخما ليصل إلى اليابسة على بعد 80 كيلومترا شمال شمال غربي مدينة بوسان الساحلية الجنوبية بحلول الساعة التاسعة صباح الغد الثلاثاء مع ضغط جوي في مركزه يبلغ 955 هكتوباسكال.

وأصدرت السلطات الكورية الجنوبية، تحذيرات من هطول أمطار غزيرة في جميع أنحاء البلاد، فيما قالت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، إن من المتوقع تعرض البلاد لهطول أمطار متراكم تصل إلى ما بين 100 و300 ملم بين، اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، وتعرض المناطق الجبلية في «جيجو» وبعض المناطق الساحلية الجنوبية إلى سقوط أكثر من 400 ملم.

كما توقعت «إدارة الأرصاد»، رياحا بسرعات قصوى تتراوح ما بين 40 إلى 60 مترا في الثانية في جيجو والمناطق الساحلية منخفضة الارتفاع ما بين مساء اليوم الاثنين حتى الغد الثلاثاء.

وأوصت الحكومة الكورية الجنوبية، المدارس بتخطي الفصول الدراسية أو التحول إلى التعليم عبر الإنترنت وتعديل الشركات الخاصة ساعات العمل صباح غدا الثلاثاء.

«مطار كيمبو الدولي» يلغي 13 رحلة جوية

وألغت السلطات الكورية الجنوبية، سلسلة من خدمات العبارات والرحلات الجوية في جميع أنحاء البلاد، فيما ألغى «مطار كيمبو الدولي» غرب العاصمة «سول»، 13 رحلة جوية من بين 67 رحلة جوية داخلية.

وقال رئيس كوريا الجنوبية، «يون سيوك- يول»، اليوم الاثنين، إنه سيكون في حالة استعداد للطوارئ مع اقتراب «إعصار هينامنور» القوي من البلاد، مضيفا، للصحفيين، إن الحكومة لن تخفف من حذرها، وستفعل قصارى جهدها من أجل الحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم.

وأضاف «يول»، مرتديا زي الدفاع المدني الأخضر، أنه من المتوقع أن يضرب «إعصار هينامنور»»، جزيرة جيجو الجنوبية وغيرها من المناطق الجنوبية مساء اليوم الاثنين بقوة.

السعودية: غرفة العمليات لم تتلق أي بلاغات بشأن الزلزال

وضرب زلزال بلغت قوتها أقل من درجتين على مقياس ريختر، «منطقة الباحة» السعودية الواقعة جنوب غربي المملكة العربية السعودية، بعد أيام قليلة من الهزة الأرضية التي شهدتها المنطقة يوم الأربعاء الماضي، وفقا لما ذكرته صحيفة «عكاظ» السعودية.

وقال مصدر في «الدفاع المدني» السعودي، إن غرفة العمليات لم تتلق أي بلاغات بشأن الزلزال، وحذر المصدر السعودي، من تداول ونقل شائعات لا صحة لها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

«المساحة الجيولوجية» تصف الهزة الأرضية بـ الصغيرة جدا

ووصف متحدث هيئة «المساحة الجيولوجية» السعودية، طارق أبا الخيل، الهزة الأرضية بـ الصغيرة جدا، مشيرا إلى عدم تناول هذه الهزات في العادة؛ إلا أن قربها من سطح الأرض وشعور بعض السكان بها فرض التحدث عنها.

ويوم الأربعاء الماضي، قالت «المساحة الجيولوجية»، إنه تم رصد الهزة الأرضية بقوة 3.62 على مقياس ريختر، التي ضربت منطقة جنوب غربي «الباحة».

ومساء أمس الأحد، اندلع حريق ضخم داخل أحد الفنادق في محافظة «أربيل» الواقعة شمالي العراق، وأوضحت وكالة الأنباء العراقية «واع»، أن الحريق اندلع في«أربيل بلازا» قرب ملعب «فرانسوا حريري».

وأشار مسؤول إعلام الدفاع المدني في «أربيل» عاصمة إقليم «كردستان العراق»، الرائد سركوت كارش، إلى أن الحريق اندلع في الفندق المكون من 7 طوابق، موضحا أنه تم إرسال 5 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لإخماده.

السيطرة على الحريق بعد ساعتين من اندلاعه

وصعد العديد ممن كانوا داخل الفندق إلى السطح بعد الحريق وتم إنقاذهم.وأشارت وسائل إعلام إلى أن الفندق يعد من أكثر الفنادق ازدحامًا في أربيل، وفي وقت لاحق، قالت شبكة «رووداو» الإعلامية، إلى أن تم السيطرة على الحريق بعد ساعتين من إندلاعه.

وفي وقت سابق، قال مدير إحدى اقسام الفندق لـ «رووداو»، إن الحريق نتج عن ماس كهربائي، موضحا أن حوالي 100 شخص كانوا يتواجدون داخل الفندق.

وفي السنغال، أعلن رئيس البلاد، ماكي سال، مصرع 3 أشخاص جراء الفيضانات التي اجتاحت البلاد أمس الأول السبت، الناجمة عن الأمطار الغزيرة، مشيرا خطاب بثه التلفزيون الرسمي، من السعودية التي يزورها حاليا، إلى أنه وجه وزيري الداخلية والمياه لتتبع يومي للوضع بتنسيق مع مصالح الأرصاد الجوية ووضع تدابير لتدخلات سريعة في حال هطول قوي للأمطار، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.