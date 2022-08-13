إعصار ميري في طريقه لليابان.. وتحذيرات من وقوع انهيارات أرضية

توقعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم السبت، وصول إعصار ميري إلى اليابسة بطول ساحل المحيط الهادي بالقرب من العاصمة طوكيو في وقت لاحق من اليوم خلال موسم العطلات الصيفية السنوية في بون.

انهيارات أرضية محتملة وفيضانات في اليابان بسبب إعصار ميري

ووفقًا لوكالة أنباء «كيودو» اليابانية، حذرت وكالة الأرصاد الجوية من حدوث كوارث عدة تشمل انهيارات أرضية محتملة وفيضانات في مناطق منخفضة وفيضان في الأنهار ورياح عاتية وأمواج عالية، خاصة في منطقة توكاي بوسط اليابان.

وأضافت وكالة الأرصاد أنَّه في غضون الـ24 ساعة المقبلة، من المتوقع أن يجلب إعصار ميري ما يصل إلى 300 ملم من الأمطار إلى منطقة توكاي، و250 ملم إلى منطقة كانتو-كوشين بشرق اليابان و120 ملم إلى منطقة توهوكو في الشمال الشرقي.

تحذيرات بشأن الطقس السيئ فى اليابان

وأكّدت الوكالة اليابانية أنَّه من المتوقع أيضًا حدوث عواصف رعدية وأمطار غزيرة جدًا في المقام الأول على ساحل المحيط الهادئ، ومن المحتمل أن تتعرض بعض المناطق لأمطار غزيرة.

إعصار ميري يصل إلى اليابان

وكان إعصار ميري على بعد 130 كيلومترًا جنوب غرب أومايزاكي في محافظة شيزوكا بوسط اليابان حتى الساعة 9 من صباح اليوم بتوقيت طوكيو، متحركًا شمالًا إلى شمال شرق بسرعة 20 كم في الساعة.