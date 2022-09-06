متى تسقط منحة القطع لابن صاحب المعاش المتوفى؟.. التأمينات تجيب

أوضحت التأمينات الاجتماعية، أنّه في حالة إيقاف استحقاق الابن أو الأخ لمعاش المتوفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش، بسبب بلوغ سن الحادية والعشرين أو الرابعة والعشرين، أو زوال حالة العجز للابن أو الأخ، أو التحاقهم بعمل فإنّه يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق لمدة سنة كاملة أو 12 شهر.

المنحة تصرف لمرة واحدة فقط

وأشارت التأمينات الاجتماعية، على موقعها الرسمى، أنّ منحة القطع تسقط، إذا لم يتم التقدم بطلب لصرفها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها، مؤكدة أنّ المنحة تصرف لمرة واحدة فقط.

وأكدت التأمينات الاجتماعية، أنّ منحة القطع لا تصرف بالنسبة لحالات انتهاء حالة العجز إلا بعد قرار من اللجنة الطبية، يفيد زوال حالة العجز، مشيرة إلى أن المنحة تصرف إذا تم قطع معاش الابن أو الأخ لسبب غير الوفاة أو الحصول على معاش أخر ذو أولوية أعلى.

شروط صرف منحة القطع

ولفتت التأمينات الاجتماعية، إلى أنّ شروط صرف منحة القطع تتمثل فيما يلى :

- أن يكون الشخص مستحق في معاش المتوفى.

- ألا يكون قد قام بصرف منحة القطع من قبل.

- ألا يكون سبب قطع المعاش هو الوفاة، أو أن يكون حصل على معاش أخر.

وطالبت التأمينات الاجتماعية المستفيد بالتوجه إلى المنطقة التأمينية، التابع لها ملف صاحب المعاش، وتقديم طلب لصرف المنحة.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية، أنّه فى حالة إذا بلغ الابن أو الأخ 21 سنة، فإنّه يتم استيفاء إقرار موقع من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بأي جهة تعليمية، وعدم الحصول على أي مؤهل دراسي، وتقديم إقرار من القائم بالصرف أو المستحق، بعدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة، وعدم الحصول على معاش أخر، إلى جانب تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية، و طلب صرف منحة القطع.