«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن صرف منحة لابن صاحب المعاش المتوفى

يتساءل الكثيرون من مستحقي ومستفيدي معاش التأمينات، من أبناء أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، عن المنح التي تصرفها هيئة التأمينات حال قطع المعاش بسبب بلوغ سن 21 للابن أو الالتحاق بوظيفة.

وترصد «الوطن»، أبرز الأسئلة التي أجابت عنها الهيئة على موقعها الرسمي، على النحو التالي:

متى يتم صرف منحة لابن صاحب المعاش المتوفى؟

- يتم صرف منحة تسمى «منحة قطع المعاش »، في حال توقف صرف معاش الابن وقطعه، لأسباب غير الوفاة، تتمثل في حصوله على وظيفة أو معاش آخر أعلى من معاش والده.

هل يستفيد الابن الذي يعاني من العجز من معاش والده المتوفى؟

تصرف منحة قطع المعاش لابن صاحب المعاش أو المؤمن عليه المتوفى لمدة 12 شهرًا أي عام كامل، ولا يتم صرف منحة القطع إذا تأخر المستفيد عن تقديم طلب لصرفها لمدة 5 سنوات من تاريخ الاستحقاق، كما لا يتم صرفها بالنسبة للابن الذي يعاني من العجز، إلا في حالة مخاطبة اللجنة الطبية لهيئة التأمينات بزوال عجز الابن.

ما هي قيمة المعاش التي يحصل عليها الابن بعد وفاة الأب صاحب المعاش؟

نص قانون التأمينات الاجتماعية، رقم 148 لسنة 2019، على أنه بعد وفاة صاحب المعاش، يتم توزيع معاشه على المستحقين كالتالي:

- اذا كان ابن واحد: يحصل على 2/3 المعاش.

- إذا كان هناك لدى صاحب المعاش أكثر من ولد: يحصل الأبناء على كامل المعاش ويوزع بينهم بالتساوي.

- في حالة إذا كان هناك أكثر من ولد ووالد أو والدين: يحصل الأولاد على 5/6 المعاش، ويحصل الوالدين على 1/6 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- ولد واحد أو أكثر وأرملة المتوفى: تحصل الأرملة على نصف المعاش ويوزع المعاش بالتساوي حال تعدد الزوجات، كما يحصل الأولاد على نصف المعاش ويوزع بالتساوي حال التعدد.

ما المستندات المطلوبة للحصول على منحة القطع حال زوال العجز للابن؟

- يقدم ابن صاحب المعاش، صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

- تقديم قرار من اللجنة الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، يفيد بزوال حالة العجز، أو الإفادة بقدرته على الكسب.‌

- تقديم طلب صرف منحة القطع، بعد إقرار التأمين الصحي على زوال حالة العجز.