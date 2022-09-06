الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادات البعوث الإعدادية والثانوية

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم، بمشيخة الأزهر، نتيجة الدور الثاني للشهادتين الإعدادية والثانوية لمعاهد البعوث الإسلامية، ونتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي للمعاهد الخارجية لدول «تنزانيا، تشاد، نيجيريا، النيجر، إندونيسيا، العراق، الصومال» للعام الدراسي 2021/2022.

نتيجة الشهادة الإعدادية لمعاهد البعوث

وبلغت نسبة النجاح في الدور الثاني للشهادة الإعدادية لمعاهد البعوث 74.08%، وبلغت نسب النجاح في امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة للدورين 74.08%، بينما بلغت نسبة النجاح في امتحانات الدور الثاني في الشهادة الثانوية لمعاهد البعوث 82.64%، ونسبة النجاح العامة للدورين 82.64%.

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية

وتقدم لأداء امتحانات الدور الأول لشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي للمعاهد الخارجية من دول «تنزانيا، تشاد، نيجيريا، النيجر، إندونيسيا، العراق، الصومال»، 1132 طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 62.48%.