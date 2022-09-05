شروط وضوابط التحويل بين كليات جامعة الأزهر في القاهرة والأقاليم

قررت جامعة الأزهر، فتح باب التحويلات بين الكليات والمعاهد التابعة بالقاهرة والأقاليم، إذ لا يوجد مانع من تحويل ونقل قيد الطلاب والطالبات المنتظمين والمنتسبين المقيدين بكليات جامعة الأزهر، وذلك لجميع طلاب النقل.

وتنص المادة الخامسة من قرار رئيس جامعة الأزهر على أنه يشترط أن تتم جميع حالات التحويل أو نقل القيد، بموافقة عميدي الكليتين، وفي المدة من يوم 3 سبتمبر حتى الخميس 29 من الشهر ذاته.

ضوابط وآليات التحويل

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أهم ضوابط وآليات التحويل بين كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، حسب الموقع الرسمي للجامعة، وهي على النحو التالي:

- لا يجوز تحويل طلاب الفرق النهائية وقبل النهائية بين الكليات المناظرة.

- لا يجوز للطلاب العدول عن تحويل ونقل القيد بعد أن تتم الموافقة عليه واعتمادة مهما كانت الأسباب أو المبررات الداعية لذلك.

- لا يجوز التحويل ونقل القيد إلى الكليات أو الشعب أو معاهد التمريض التى تعقد لها اختبارات قبول.

- التحويل ونقل القيد بين كليات الجامعة للطلاب والطالبات الباقين للإعادة بالفرقة الأولى أو الإعدادية داخل المنطقة الجغرافية، بشرط حصول الطالب على مجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المحول إليها الطالب عام الحصول على الشهادة الثانوية الأزهرية.

- يجوز نقل قيد الطالب أو الطالبة من منطقة جغرافية إلى أخرى بشرط أن يكون نقل القيد إلى كلية أو شعبة ليس لها نظير في المنطقة الجغرافية، مع استيفاء الطالب المجموع الذي قبلته الكلية عام حصول الطالب على الشهادة الثانوية الأزهرية.

التحويل بين الكليات المتناظرة

- وبالنسبة لكليات (الطب البشري- طب الأسنان- الهندسة- الصيدلة- العلوم- الزراعة- الهندسة الزراعية)، يجوز التحويل بين هذه الكليات المتناظرة، بشرط الحصول على تقدير ممتاز، وحصول الطالب على الحد الأدنى للقبول للكلية المراد التحويل إليها، عام حصول الطالب على الشهادة الثانوية الأزهرية، وموافقة العمداء المختصين واعتماد ذلك من رئيس الجامعة.

وتقوم الإدارات التعليمية المختصة بفروع جامعة الأزهر بالمراجعة الفنية للتحويلات وموافاة الإدارة العامة لشئون التعليم بهذة التحويلات لاتخاذ إجراءات العرض والأعتماد، ولايعتد بالتحويل أو نقل القيد إلا بعد الأعتماد من رئيس الجامعة.