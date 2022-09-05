رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني.. اعرف موعد الظهور

شهدت محركات البحث عمليات مكثفة على مدار الساعات القليلة الماضية لمعرفة كل تفاصيل نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني، وذلك بعد انتهاء أعمال تصحيح الشهادة الثانوية لجميع الشعب بالدور الثاني، إذ من المقرر إعلان النتيجة خلال الأيام المقبلة.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني

ويبحث العديد من طلاب الشعب العلمية والأدبية والعلوم الإسلامية عن رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني، والتي من المقرر ظهورها عبر بوابة الأزهر الإلكترونية فور اعتمادها من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، إذ يجرى الآن أعمال الرصد والمراجعة لتحديد نسب النجاح داخل كنترول الثانوية الأزهرية.

ويتيح قطاع المعاهد الأزهرية للطلاب والطلبات معرفة رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني من خلال الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية، والضغط على استعلام نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني بمجرد ظهورها وإعلانها رسميا، من خلال إدخال رقم الجلوس ثم عرض النتيجة.

نتيجة الثانوية الازهرية 2022 الدور الثاني

من المتوقع أن يجرى الإعلان رسميا عن نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني في نهاية الأسبوع الجاري، إذ يتاح للطلاب الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية من خلال الدخول على البوابة الأزهر الإلكترونية، وتظهر نتائج شهادات الأزهر الشريف أو الضغط مباشرة من هنا.

تظلمات الثانوية الأزهرية2022

وبعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني، يجرى فتح باب التظلمات والطعون المتواجدة في 198 مكتبا، بجميع الإدارات التعليمية بالأزهر، إذ جرى استحداث نظام تسديد الرسوم إلكترونيا.

جدير بالذكر، أن الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف أعلن اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الأول لهذا العام بنسبة نجاح عامة «57.31%»، إذ بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي «50.97%»، أما نسبة النجاح في القسم العلمي بلغت «68.55%»، مشيرا إلى أن نتيجة القسمين معًا «57.31%»، ونتيجة شعبة العلوم الإسلامية وصلت نسبة النجاح فيها لـ«97.2%».