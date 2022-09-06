«كهرباء من المشي».. مشروع تخرج طلاب هندسة حلوان لتوليد الطاقة.. فيديو

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «كهرباء من المشي.. مشروع تخرج لطلاب هندسة حلوان لتوليد الطاقة»، وأوضح التقرير أن توليد الكهرباء من الحركة حلم راود طلاب كلية الهندسة حتى تمكنوا من إدراج الفكرة ضمن مشروعات التخرج، وتطبيق المشروع على أرض الواقع، من خلال تطوير بلاط يساهم في توليد الكهرباء كلما زادت الحركة عليه.

المشروع صديق للبيئة ولا يخلف انبعاثات

المشروع يساعد على توفير الكهرباء في المدن المزدحمة بعد تركيب البلاط المولد الطاقة، كما أن المشروع صديق للبيئة ولا يتسبب في انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يتسبب في زيادة ملوثات الجو بالمدن المزدحمة.

غير مكلف ماديا ويمكن تطبيقه في المولات التجارية

كما يتميز المشروع الجديد بأنه غير مكلف ماديا ويمكن أن يطبق في المولات التجارية التي تكتظ بالأشخاص لكونها مصدرًا كبيرا للحركة التي تولد الكهرباء، كما أن هناك ميزة تجارية للمشروع، لأن البلاط الجديد يساهم في تقليل فرص الإصابة بمشاكل العظام والمفاصل فهو صحي ويتمتع بالمرونة أثناء المشي عليه، وطالب القائمون على المشروع بتطبيق الفكرة على أرض الواقع، لكونها تحمل فكرة لتوليد طاقة نظيفة تساعد في تحسين جودة الحياة بجانب مساهمتها في تقليل الانبعاثات الناتجة عن الوقود الأحفوري.