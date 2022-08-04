توليد الكهرباء من خطوات الأقدام.. مشروع فريق مصري فاز ببطولة الروبوت 2022

قال خالد ياسر عضو الفريق المصري الفائز بالمركز الأول في البطولة العربية للروبوتات 2022 بشرم الشيخ، إنّ مشروع الفريق عبارة عن مدينة مستدامة مدمجة مكونة من 3 أجزاء لحل 3 مشكلات بينها الطاقة، لافتًا إلى أن أعضاء الفريق هم «جودي مصطفى وعلي الدين رامي وأدهم عاصم».

مشروع يقدم حلول لمشكلات المجتمع البيئية مجتمعة

وأضاف «ياسر»، في حوار مع الإعلامي محمد فؤاد ببرنامج «تكنو نايل»، على شاشة «النيل للأخبار»، أنه بحث مع أعضاء الفريق المشكلات التي تواجه مصر، ووجدوا أن مشكلة الطاقة والتلوث من أبرز التحديات التي تواجهها، وهو ما دعا أعضاء الفريق للبحث عن فكرة مشروع يتم من خلالها دمج كل المشكلات، والبحث عن حلول لها.

توليد الطاقة عن طريق خطى الأقدام بالمرافق العامة

وأوضح عضو الفريق الفائز بالمركز الأول في البطولة العربية للروبوتات أن المدينة مصممة بحيث يتم توليد طاقة من خطوات الأقدام، لافتًا إلى تصميم الفريق لهذه التقنية بطريقة يمكن استخدامها في النوادي والمطبات والملاعب والمدارس.

تحويل النفايات إلى أغلى غاز بالعالم

ولفت إلى أن المشروع يتضمن إمكانية تحويل النفايات إلى أغلى غاز بالعالم، كما يتضمن كذلك توفير الأمن للشركات والمصانع من خلال الروبوتات التي تستشعر درجات تسرب الغازات، ويتمكن الروبوت من التحرك إلى مكان التسرب لسحب الغاز المتسرب وتخزينه داخل صندوق.

مواجهة الصعوبات والفوز بالمركز الأول

وأشار عضو الفريق الفائز إلى مواجهة الفريق العديد من الصعوبات المتمثلة في استغراق وقت طويل لتطوير وتعديل المشروع ليظهر بصورته النهائية، كذلك العمل على إزالة الضرر الذي يلحق بالمشروع بعد الاشتراك به في العديد من المسابقات، لافتًا إلى أن تكلفة النموذج الذي قام بتصميمه هو 12 ألف و500 جنيه، إلا أن التكلفة الفعلية لمدينة حقيقية تصل إلى 120 مليون جنيه.