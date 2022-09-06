بعد فوز «تراس».. «جونسون» يُلقي خطابه الأخير ويتقدم باستقالته رسميًا

ألقى رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته «بوريس جونسون»، خطاب الوداع، اليوم، في «داونينج ستريت»، بعد انتهاء مهامه كرئيس للحكومة وإعلان فوز «ليز تراس»، برئاسة الحكومة البريطانية.

وأعلن حزب المحافظين أمس فوز ليز تراس، بزعامة الحزب ورئاسة الحكومة البريطانية، بعد منافسة شرسة مع وزير المالية السابق «ريشى سوناك»، واحتشد عشرات من موظفي «داونينج ستريت»، لتوديع بوريس جونسون بعد انتهاء مهامه رئيسا للحكومة.

جونسون: إنجازات حكومتي لا يمكن نكرانها

وقال بوريس جونسون في خطابه، إن إنجازات حكومته لا يمكن نكرانها، وأبرزها ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، «بريكست»، وفيروس كورونا والحرب الدائرة في أوكرانيا، وأضاف جونسون: «واجهنا الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها الرئيس الروسي بشجاعة وسأقدم للحكومة المقبلة كل الدعم اللازم، وسندعم ليز تراس وفريقها وبرنامجها، وتوجه بوريس جونسون بعد خطاب الوداع إلى القصر الملكي لتقديم استقالته رسميا للملكة إليزابيث.

يشار إلى أن جونسون، أعلن منتصف يوليو الماضي، إنه سيستقيل من منصبه، بعد أن اعترض العديد من المشرعين والوزراء في الحكومة على طريقة تعامله مع سلسلة من الفضائح من بينها انتهاك قواعد الإغلاق خلال التجمعات التي نُظمت في مكتبه وفقا لشبكة «سكاي نيوز».

تراس: خطة لمعالجة ارتفاع فواتير الطاقة

في السياق، قالت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس في خطاب أمس، بعد الإعلان عن فوزها برئاسة الحزب، أنها ستفي بوعودها وستضع خطة لمعالجة ارتفاع فواتير الطاقة وتأمين إمدادات الوقود في المستقبل، كما ستقدم عريضة لخفض الضرائب وتنمية الاقتصاد، والعمل على خطة الرعاية الصحية.