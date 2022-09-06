جامعة سوهاج تعلن بيع تقاوي قمح سدس 12: يتغلب على التغيرات المناخية

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، البدء في بيع تقاوى قمح صنف سدس 12، وذلك بمنفذ بيع المنتجات الزراعية التابع لكلية الزراعة بالمقر القديم للجامعة، ومقر المزرعة بحي الكوثر.

سلالة متميزة ومختارة بعناية

وأكد «عبدالخالق» أن صنف سدس 12 سلالة متميزة ومختارة بعناية بواسطة مجموعة من العلماء بالكلية، وذات إنتاجية عالية، كما إنها صالحة للزراعة بالوجه القبلي للتغلب على آثار التغيرات المناخية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة بمحافظات الصعيد، لافتًا إلى أنه سيتم التوسع في المساحات المزروعة خلال الفترة القادمة بمزارع الجامعة، بهدف زيادة إنتاج القمح ليغطي احتياجات المواطنين بالمحافظة، ما يساهم في تخفيف ضغط الاستيراد على الدولة.

طرح 24 طنا من السلالة

من جانبه، قال الدكتور خلف همام القائم بعمل عميد كلية الزراعة إنه سيتم طرح 24 طنًا من هذه السلالة، و توزيعها على الفلاحين والمزارعين بالمحافظة، ويمكن الحجز في منفذ الكلية بالمقر القديم لجامعة سوهاج، ومقر مزرعة الكلية بحى الكوثر.