رئيس التحرير

أحمد الخطيب

خبير زراعي: التغيرات المناخية تسببت في انخفاض الإنتاجية وزيادة الأسعار

كتب:

هاجر عمر
10:24 ص | الإثنين 05 سبتمبر 2022
محصول الطماطم - أرشيفية

محصول الطماطم - أرشيفية

قال المهندس أشرف سعد استشاري إدارة المزارع والخبير الزراعي، إنّ الثورة الصناعية توسعت في استخدام الوقود الأحفوري قبل 120 عامًا لتلبية احتياجات التصنيع دون الالتفات إلى البيئة، وهو ما نتج عنه ثقب الأوزون الذي تسبب في الاحتباس الحراري والعديد من المشاكل البيئية حول العالم وعلى رأسها التصحر.

التغيرات المناخية أثرت على المدى الحراري للنبات  

وأضاف «سعد»، في حوار ببرنامج «نهار جديد» على فضائية «مصر الزراعية»، أن أثر التغيرات المناخية على النبات اتضحت بصورة كبيرة بعد عام 2000، موضحًا أن هناك ما يسمى بالمدى الحراري للنبات وهي درجات الحرارة التي يتعرض لها النبات على مدار اليوم والأسبوع والشهر، كاشفًا أنه تحول لمتغير بعد أن كان ثابتًا، منوهًا عن ازدياد أثره خلال السنوات العشر الأخيرة.

التغيرات المناخية وانخفاض الإنتاج

وأوضح الخبير الزراعي أن المدى الحراري لم يتضمن اختلافًا كبيرًا في السابق بين درجات الحرارة أثناء النهار والليل، كاشفًا عن وجود فرق كبير الآن بين درجات الحرارة ليلًا ونهارًا وهو ما يقلل من صمود النبات ويقلل الإنتاجية.  

تغير درجات الحرارة اللازمة لتلقيح النباتات 

وأشار إلى تأثر معدلات الإنتاج بالتغيرات المناخية، حيث أن كل زهرة يتم تلقيحها في درجات حرارة معينة، و الطماطم يتم تلقيحها عند درجة حرارة 28 والليمون يتم تلقيحه عند درجة حرارة 32 وعدم القدرة على توفير هذه الدرجات نتيجة التغيرات المناخية ينعكس بالسلب على الإنتاج وهو ما ينتج عنه ارتفاع الأسعار.

اقرأ المزيد:

وزير التعليم يوجه بتنفيذ مسابقات فنية للطلاب حول التغيرات المناخية

«البيئة والشباب» يطلقان مبادرة جديدة للتعريف بمخاطر التغيرات المناخية

أفلام وثائقية وروائية تناولت تهديدات التغيرات المناخية لكوكب الأرض

معمل لمعالجة صرف مصانع الأغذية في ظل التغيرات المناخية والفقر المائي

المصريون يواجهون التغيرات المناخية من «البلكونة».. ورد بلدي وريحان وصبار

«حميات إمبابة»: الطفرات الجديدة لكورونا سببها التغيرات المناخية

كيف تحولت مصر للطاقة النظيفة لمواجهة شبح التغيرات المناخية؟ «البيئة تكشف»

«طاقة النواب»: الاقتصاد الأخضر ينقذ مصر من آثار التغيرات المناخية

ماكرون: أزمة التغيرات المناخية أكدت استحالة بقاء النظام المالي العالمي الراهن

عميد كلية البحوث البيئية: التغيرات المناخية قد تسبب غرقا لمدن ساحلية
بقلم هاجر عمر