السيسي يهنئ «روتو» بفوزه في الانتخابات الرئاسية بكينيا: أمنياتنا لكم بمستقبل مشرق

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئيس الكيني الجديد ويليام روتو، على فوزه بالانتخابات الرئاسية الكينية، متمنيّا له التوفيق في قيادة كينيا وشعبها الشقيق، نحو مستقبل مشرق ومزيد من التقدم والازدهار.

وأكد الرئيس السيسي، حرص مصر على مواصلة تعزيز روابط الأخوة مع كينيا، واستمرار التنسيق بين البلدين الشقيقين، بشأن الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.