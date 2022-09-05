بريد الوطن.. السيسي والحرب على مختلف الجبهات

كُتِب على مصر أن تخوض حروباً لا تقل قوتها ولا ضراوتها عن حرب أكتوبر المجيدة، وليس حرباً واحدة، وإنما عدة حروب، وكان من أبرز هذه الحروب حرب استعادة الأمن الداخلى للبلاد، بعدما حكمت فئة كانت ستقضى على مصرنا الغالية، وإلى الآن الحرب مستمرة للقضاء على الإرهاب، وقادت حرباً أخرى للقضاء على العشوائيات، التى نجحت فى تغيير حياة الملايين من المصريين إلى الأفضل، وكان أيضاً من ضمن هذه الحروب الحرب على الفساد التى أدت الرقابة الإدارية فيها دوراً عظيماً فى مواجهة الفاسدين، وقاد الرئيس حرباً من نوع آخر، وهى مواجهة فيروس سى، الذى كان يحتل كبد ملايين المصريين، وقرر فى بداية جائحة كورونا صرف مائة مليار جنيه للتخفيف عن العمالة غير المنتظمة، والآن يعيش العالم موجة من الغلاء تضرب دول العالم بأسره دون التفرقة بين دول غنية ودول فقيرة وذلك بسبب الحرب الأوكرانية الروسية وارتفاع التضخّم العالمى، وفى ظل هذه الموجة يفاجئنا جميعاً بقرارات ترفع شأن الجانب الإنسانى ويتنحى جانباً المنطق الاقتصادى. ويوجّه بصرف مساعدات استثنائية لـ9 ملايين أسرة، ويؤكد الرئيس كل يوم أن الدولة موجودة دائماً وعلى طاولة الحكومة كل الملفات وتحركها دائماً منحاز إلى جانب المواطن البسيط مهما كانت الظروف.

نشكر القدر بأن أتانا برئيس يربت على المواطن ويخفّف عنه.

مراد عزمى

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