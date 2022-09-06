«التموين»: زيادة دعم الفرد إلى أكثر من 50% في عهد الرئيس السيسي

قال الدكتور عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التي وجه إليها الرئيس السيسي، تضمنت عدة قرارات، قامت بتنفيذها عدة وزارات من بينها المعاش الاستثنائي 500 جنيه لمدة 6 أشهر لبعض الفئات بتكلفة 5.5 مليار جنيه.

وأضاف «خليل»، في حوار ببرنامج «مصر كل يوم» على فضائية «مصر الزراعية»، أن وزارة التموين تختص بقرارات زيادة الدعم، مشيرًا إلى أن زيادة الدعم 100 جنيه لمدة 6 أشهر، لتخفيف الأعباء من على المواطنين الناجمة عن الأزمة التي يعيشها العالم اليوم، مشيرًا إلى أنه بعد 6 أشهر سيتم الوقوف على الظروف حينها لاتخاذ القرار باستمرار الدعم أو زيادته أو إلغائه.

أزمات عالمية كلفت الدولة مليارات الجنيهات

ولفت رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إلى أن جائحة كورونا ضمن الظروف الاستثنائية التي كلفت الدولة مليارات الجنيهات، والتي لو لم تحدث لكان الوضع الآن مختلفًا تمامًا، مشيرًا كذلك إلى أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

إجمالي الدعم التمويني 4 مليار جنيه شهريًا

وأوضح أن قرارات الدعم الاستثنائي تتضمن صرف 100 جنيه للبطاقة المستمرة على أسرة واحدة، و200 جنيه للبطاقة التي تتضمن أسرتين و300 جنيه للبطاقات التي تتضمن 3 أسر، كاشفًا عن أن تكلفة هذا الدعم الاستثنائي هو مليار جنيه شهريًا ليصبح إجمالي الدعم التمويني 4 مليار جنيه شهريًا.

وأشار رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إلى أن الدعم زاد عدة مرات في عهد الرئيس السيسي، إذ تم زيادة الدعم المخصص للفرد من 20 جنيهًا إلى 25 جنيهًا ثم إلى 50 جنيهًا قبل الزيادة الأخيرة المتضمنة بالدعم الاستثنائي، أي أن دعم الفرد زاد أكثر من 50% بالسنوات الأخيرة.