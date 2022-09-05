سفير فلسطين بالقاهرة: قمة السيسي وعباس غدا ستشهد نقاشات موسعة

علق السفير دياب اللوح سفير فلسطين في القاهرة، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية على القمة التي ستجمع الرئيس السيسي مع نظيره محمود عباس أبو مازن غداً قائلا: «ستشهد نقاشات موسعة في الملفات كافة بلا حدود وكل الأمور موجودة على طاولة البحث وذلك من باب الثقة الكاملة والمطلقة والدعم الكامل الذي تقدمه مصر للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية».

وأضاف «اللوح» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»: «نحن نواجه في فلسطين في الوقت الراهن ظروفا صعبة، وهذا مكمن أهمية اللقاء من عدة نواحي فمن جهة العملية السياسية في حالة انسداد كامل ولا توجد أي أفق سياسية بسبب عدم وجود حكومة في إسرائيل».

تصعيد إسرائيلي في أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة

وتابع سفير فلسطين في القاهرة: «وإن وجدت الحكومة فهي حكومة يمين متطرف لا تريد السلام وهو ليس ضمن برنامجها، وحتى إدارة الرئيس بايدن أطلقت وعودا جيدة تمسكنا بها، ورغم ذلك لم يطبق أيا منها على الأرض وفي طليعتها افتتاح قنصلية أمريكية في القدس الشرقية فضلا عن الأوضاع الميدانية الصعبة على الأرض حيث يعيش الشعب الفلسطيني حالة قهر يومي بسبب التصعيد الإسرائيلي في أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة».

دور مصر محوري في المنطقة

وحول مطالب الرئاسة الفلسطينية من المصرية غداً، قال: «مصر تلعب دورا محوريا ولها تأثير كبير على الأطراف كافة في المنطقة ونأمل من الشقيقة الكبرى مصر، والرئيس عبد الفتاح السيسي أن يقوم بدور محوري وفعال كالعادة كما تعودنا لإيجاد مخرج من المأزق السياسي والمنعطف الذي تمر به المنطقة وإيجاد حل حقيقي للتصعيد الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني».