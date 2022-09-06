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مدبولي يستهل جولته في الفيوم بتفقد مشروع تطوير المدخل الرئيسي للمحافظة

كتب:

محمد مجدي وأسماء أبو السعود
09:49 ص | الثلاثاء 06 سبتمبر 2022
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته التفقدية بمحافظة الفيوم، قبل قليل، بتفقد مشروع توسعة وتطوير المدخل الرئيسي لمدينة الفيوم، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وعدد من المسؤولين.

تطوير المدخل الرئيسي للفيوم

ونفذت وزارة الإنتاج الحربي، بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري، أعمال التطوير بتكلفة 10.8 مليون جنيه.

تجميل الجزيرة الوسطى

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح للمشروع، تضمّن إنشاء بوابة رئيسية تعبر عن البعدين الحضاري والبيئي لمدينة الفيوم، وتوسعة ورصف «طريق القاهرة - الفيوم» بطول كيلو متر بداية من قرية الأعلام حتى ميدان عبدالمنعم رياض بالطريق الدائري حول مدينة الفيوم، وتجميل الجزيرة الوسطى للطريق، فضلا عن رفع كفاءة الإنارة والأرصفة على جانبي الطريق، وبلغت مدة تنفيذ المشروع قرابة شهر ونصف الشهر فقط.

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