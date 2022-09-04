«مدبولي» يوجه بتوفير جميع المتطلبات لخروج مؤتمر المناخ على أعلى مستوى من التنظيم

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مساء اليوم، وذلك لمتابعة الاستعدادات الجارية حاليا لاستضافة منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي «Egypt-ICF 2022»، في نسخته الثانية، واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، والمقرر انعقاده تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 7 – 9 سبتمبر الجاري، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة توفير جميع اللوجيستيات والمتطلبات لإخراج هذا الحدث الدولي على أعلى مستوى من التنظيم.

ومن جانبها، أطلعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، رئيس الوزراء، على الجهود التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية للخروج بنتائج جيدة من الدورة الثانية لمنتدى Egypt-ICF 2022، مشيرة إلى أن هناك مشاركة دولية رفيعة المستوى من المؤثرين في العمل المناخي ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية ومسئولي الأمم المتحدة.

الخروج بتوصيات وأفكار بنّاءة عن الأولويات التنموية

كما أوضحت أن العديد من الوزراء الأفارقة يشاركون في هذا المنتدى بإسهامات واضحة، وذلك من أجل الخروج بتوصيات وأفكار بنّاءة عن الأولويات التنموية على مستوى جهود العمل المناخي والتمويل المبتكر والمختلط، بالإضافة إلى مناقشات فعالة حول جهود الأمن الغذائي، بالتركيز بشكل خاص على قارة أفريقيا، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ولا سيما أن المنتدى ينعقد قبل 60 يومًا فقط من مؤتمر المناخ.

وعن فعاليات المنتدى، أشارت وزيرة التعاون الدوليّ إلى أن المنتدى يضم هذا العام العديد من الفعاليات المكثفة المتنوعة، من بينها 4 موائد مستديرة رفيعة المستوى تسلط الضوء على الجهود الوطنية لدعم العمل المناخي، و6 جلسات نقاشية تتناول العديد من الموضوعات التي تعزز تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، و8 ورش عمل حول مختلف التحديات والموضوعات المتعلقة بدعم جهود التحول الأخضر إقليميًا ودوليًا، لافتة في هذا الإطار إلى أنه لأول مرة يضم المنتدى 3 فعاليات تدريبية تُعقد على مدار يومين لبناء القدرات ومشاركة المعرفة والخبرات.

وأشارت الوزيرة إلى أن المنتدى يسلط الضوء أيضًا على الجهود الوطنية في مصر لتحقيق التنمية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالعمل المناخي، من خلال تنفيذ المشروعات الخضراء، وعرض الاستعدادات المصرية لقمة المناخ، إذ يجري استعراض جهود إطلاق المنصة الوطنية الاستثمارية للمشروعات الخضراء والعمل المناخي «نُوَفِّي NWFE».

اجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة

وأكدت أن الدورة الثانية من المنتدى تتضمن اجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة للتباحث بشأن توحيد الرسائل والرؤى لحشد جهود المجتمع الدولي لدعم أجندة المناخ بقارة أفريقيا، والاستعداد لـ«يوم التمويل».

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التعاون الدولي تنظم المنتدى بالشراكة مع وزارات الخارجية، والمالية، والبيئة، وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة.