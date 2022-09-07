حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 7-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يخبرك الفلك أن القمر في منزلك الثاني يصيبك بالتشوش، ومع الشريك تحتاج للباقة والهدوء، بحسب ما كشفته عبير فؤاد خبير الفلك وعلم الأبراج في توقعاتها لمواليد برج الجدي.

ويتميز مولود برج الجدي بالانضباط، إذ يلتزم بمواعيده والوفاء بوعوده أيضا، وحب الوصول لأعلى المراتب في عمله وحياته المهنية.

واليوم الأربعاء 7 سبتمبر، تنشر بوابة «الوطن»، ضمن الموضوعات الخدمية الإخبارية للمهتمين بمتابعة حركة الأبراج والفلك، لأصحاب برج الجدي، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، والتي صرحت بها خبيرة الفلك الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عليك أن تحسب حساب كل خطوة وكل كلمة، بينما على المستوى العاطفي والعائلي: «إذا أردت اليوم أن تدافع عن خياراتك فلتفعل ذلك بلباقة وهدوء».