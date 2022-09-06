حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 6-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الدلو يمتلك عددا كبيرا من الأصدقاء فهو شديد الألفة مع الغير ويتسم بصفاته المحببة للجميع وشخصيته المألوفة فهو يحب الجميع ومن النادر ما يشعر بالكره أو الغضب تجاه أحد الأشخاص كما أنه لا يتأخر أبدا في تقديم أي مساعدة لمن يحتاجه ويرى أن ذلك من صفاته المميزة التي لا يتخلى عنها.

مواصفات برج الدلو

ويتسم مولود برج الدلو بأنه يستطيع التنبؤ بالأشياء قبل حدوثها لأنه شديد الذكاء كما أنه يحب البهجة والسعادة ويشارك في المناسبات الاجتماعية المختلفة دون أن يشعر بأي حرج لكنه يبقى أسرار حياته بعيدا عن الغير حتى أقرب الأشخاص إليه.

وفي إطار رغبة مواليد برج الدلو لمعرفة حظك اليوم لمواليد البرج على الصعيد المهني والعاطفي، تستعرض «الوطن» توقعات البرج وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد كما يلي:

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

هذه الفترة تستطيع أن تُحرز تقدما وكل ما هو مطلوب منك أن تعمل بسرية وكتمان دون أن يكون ذلك بشكل علني حتى تشعر بالسعادة في حياتك المهنية وتحقق النجاح وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الدلو.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الثاني عشر يدفعك اليوم للتأمل ويساعدك ذلك على ترتيب أفكارك، عليك فقط أن تكون أكثر حذرا ولا تتحدث عن حياتك الشخصية للغير وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الدلو.