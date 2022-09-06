حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 6-9-2022 عاطفيا ومهنيا

برج القوس شخص سريع الغضب فهو يشعر بالضيق من أبسط الأشياء لكنه يهدأ ويراجع نفسه بعد ذلك، وقد يقدم اعتذارات في حال شعوره بالأسف تجاه ما قام به، كما أنه يقول كل ما يريد دون أن يشعر بأي حرج من الشخص الذي أمامه فهو قد يجرح من أماه بسهولة.

مواصفات برج القوس

وأبرز صفات برج القوس أنه لديه عاطفة متوهجة فهو من أكثر الأشخاص حنانا ورقة كما أنه يعشق الأجواء الرومانسية والمغامرات وتجذبه أجواء المطر والشتاء بشكل عام، ومن أبرز مميزاته الكرم الشديد فهو يحب أن يشعر كل من حوله بالراحة وقد يفضل الغير على نفسه في بعض الأوقات.

وفي إطار رغبة مواليد برج القوس لمعرفة حظك اليوم لمواليد البرج على الصعيد المهني والعاطفي، تستعرض «الوطن» توقعات البرج وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد كما يلي:

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يعدك اليوم بأن تعيش أوقاتا موفقة مليئة بالأحداث الحلوة، كل ما عليك أن تنتبه لحقوقك بشكل كبير حتى تشعر بالسعادة في حياتك المهنية وتحقق النجاح، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج القوس.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

عطارد في منزل الأصدقاء يمدك بأفكار إيجابية، ومن المتوقع أن تتحول علاقة الصداقة لحب اليوم.. كن مستعدا، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج القوس.