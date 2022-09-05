حظك اليوم برج الجدي الاثنين 5-9-2022 عاطفيا ومهنيا

طفل برج الجدي ناضج وعملي، فهو من الأطفال المحبين للدراسة والتعلم بوجه خاص، كما أنه معروف بشغفه بالقراءة والمتابعة، مما يجعله يبدو دائمًا أكبر من عمره الحقيقي.

تنشر بوابة جريدة «الوطن»، ضمن الموضوعات الخدمية الإخبارية للمهتمين بمتابعة حركة الأبراج والفلك، لأصحاب برج الجدي، ينشر حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي والتي صرحت بها خبيرة الفلك الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الجدي اليوم، القمر في برجك يمنحك روح ابتكارية ويجعلك متميزا في كل عمل تقوم به.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: تجد نفسك اليوم مليئا بالطاقة والرغبة في التواصل مع من حولك.

مشاهير برج الجدي

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الممثل الكوميدي جيم كاري، والمطرب الكويتي نبيل شعيل، نيللي، ليلى علوي، نجوى فؤاد، شاعر العامية الراحل صلاح جاهين، والفنان محمود المليجي، والمغنية الإيطالية من أصول مصرية داليدا، والفنان صلاح ذو الفقار، والممثلة والصحفية روز اليوسف.