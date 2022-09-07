حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 7-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يقول الفلك إن مولود برج الدلو يمكنه إقناع أي شخص، ويبدو مع الشريك أكثر تألقا وتأثيرا، ويبذل كل ما يستطيع لمساعدة أصدقائه خلال أوقات شدتهم، بحسب تصريحات عبير فؤاد، خبيرة علم الأبراج.

ووفق رؤية وتوصيف خبراء الفلك لمواليد وأصحاب برج الدلو، فهذا المولود من الشخصيات متقلبة المزاج والتي تتغير بدون أسباب، لكنه سرعات ما يعود لطبيعته مرة أخرى.

ومن بين مشاهيره الراحلة سندريلا السينما المصرية سعاد حسني، والفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، ونادين لبكي مخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والمخرج يوسف شاهين.

واليوم الأربعاء 7 سبتمبر الجاري، تنشر «الوطن»، ضمن الموضوعات الخدمية الإخبارية للمهتمين بمتابعة حركة الأبراج والفلك، لأصحاب برج الدلو، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي والتي صرحت بها خبيرة الفلك الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الدلو اليوم، القمر في برجك ويمكنك اليوم إقناع أي شخص بما تريد بكل بساطة.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي: «تبدو اليوم أكثر تألقا وتأثيرا في الآخرين.. تفرح بما لديك وترى الجانب الإيجابي للأشياء».