حظك اليوم برج الدلو الاثنين 5-9-2022 عاطفيا ومهنيا

إذا كنت صديق لأحد مواليد برج الدلو قد تكون محظوظا فهو صديق وفي، يبذل كل ما يستطيع لمساعدة أصدقائه خلال أوقات شدتهم، لكن عليك أن تدرك أن مواليد برج الدلو من الشخصيات متقلبة المزاج والتي تتغير بدون أسباب، لكنه سرعات ما يعود لطبيعته مرة أخرى.

تنشر بوابة جريدة «الوطن»، ضمن الموضوعات الخدمية الإخبارية للمهتمين بمتابعة حركة الأبراج والفلك، لأصحاب برج الدلو، ينشر حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي والتي صرحت بها خبيرة الفلك الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الدلو اليوم، القمر في منزلك الثاني عشر يطالبك اليوم بالتحفظ وعدم الإعلان عن خططك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: قد تشعر بانخفاض طاقتك وعليك بتنظيم جهودك ووقتك، ولا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية.

مشاهير برج الدلو

من أبرز مشاهير برج الدلو الراحلة سندريلا السينما المصرية سعاد حسني، والفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، ونادين لبكي مخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين.