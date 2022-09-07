حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 7-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يخبرك الفلك اليوم مولود برج الحوت، بأن في محيط عملك ينصحك الطالع، بالعمل في صمت، ومع الشريك، رغم الضغوط والرغبة في الانعزال، قد تجد بجانبك من يستمع لشكواك، هكذا كشفت خبير الفلك وعلم الأبراج عبير فؤاد توقعاتها وحظك اليوم لمواليد هذا البرجالذي يعد واحد من الأبراج الحساسة والعاطفية طيبة القلب.

ووفق خبراء الفلك، فمولود برج الحوت من الأشخاص الذين يستطيعون التحكم في مشاعرهم أكثر من المنطق، ما يجعلهم يتعرضون للاستغلال من الكثيرين، ويتسبب هذا في دخولهم في حالات اكتئاب، لكنهم يستطيعون التغلب على تلك المشاعر السلبية بسرعة.

واليوم الأربعاء 7 سبتمبر الجاري، تنشر بوابة «الوطن»، ضمن الموضوعات الخدمية الإخبارية للمهتمين بمتابعة حركة الأبراج والفلك، لأصحاب برج الحوت، ينشر حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي والتي صرحت بها خبيرة الفلك الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الحوت اليوم، ينصحك الفلك بالعمل في صمت.. لا تتسرع في إظهار انفعالاتك، وادرس الوضع جيدا وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: رغم الضغوط والرغبة في الانعزال.. قد تجد بجانبك من يستمع لشكواك ويتفهم موقفك.