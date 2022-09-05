حظك اليوم برج الحوت الاثنين 5-9-2022 عاطفيا ومهنيا

من الأبراج الحساسة والعاطفية طيبة القلب مواليد برج الحوت، الذين تتحكم بهم مشاعرهم أكثر من المنطق، مما يجعلهم يتعرضون للاستغلال من الكثيرين ويتسبب هذا في دخولهم في حالات اكتئاب، لكنهم يستطيعون التغلب على تلك المشاعر السلبية بسرعة.

تنشر بوابة جريدة «الوطن»، ضمن الموضوعات الخدمية الإخبارية للمهتمين بمتابعة حركة الأبراج والفلك، لأصحاب برج الحوت، ينشر حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي والتي صرحت بها خبيرة الفلك الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الحوت اليوم، يساعدك الوضع الفلكي على تنمية أعمالك وتركز أيضا على القيام بتعديلات خاصة بمشاريع مستقبلية، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: رغم الضغوط.. القمر في منزل الأصدقاء يمنحك اليوم حضورا أخاذا وقد تميل للجدال ولمناقشة بعض الأفكار البناءة مع الأحباب أو الأصدقاء.

مشاهير برج الحوت

ومن مشاهير برج الحوت عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبد الوهاب.