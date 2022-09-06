ضبط 12 ألف عبوة مستلزمات طبية منتهية الصلاحية بطنطا

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، حملات مكثفة على الأسواق، والمحلات التجارية المختلفة، لتشديد الرقابة عليها، وضبط المخالفين والمتلاعبين، ومراقبة الأسعار، والسلع المعروضة للبيع، ومنع احتكار السلع الغذائية، والحفاظ على الصحة العامة.

جاء ذلك ضمن توجيهات اللواء علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وأسفرت الحملة عن ضبط 12500 عبوة مستلزمات طبية، داخل شركة غير مرخصة بطنطا، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

شركة طبية غير مرخصة

وكان المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، تلقى إخطارًا من، مدير الإدارة بطنطا، بتوافر معلومات، من هيئة الرقابة الإدارية، بوجود مستلزمات طبية منتهية الصلاحية، داخل إحدى الشركات الطبية غير المرخصة، والكائنة بمدينة طنطا، وغير مسموح لها بمزاولة النشاط.

وجرى تشكيل لجنة برئاسة وعضوية جمال هنيدي مدير الإدارة، وياسر مراد مدير الرقابة، ومحمد الشيخ، وبالانتقال إلى مكان الشركة، وبالفحص والمعاينة، تمكنت الحملة من ضبط 12500عبوة، من مستلزمات الأسنان، منتهية الصلاحية، وهي عبارة عن «بنج مخدر أسنان، حشو عصب، ومستلزمات عمليات الفك والأسنان» وجميعها منتهية الصلاحية، بتاريخ 8/2021، وأخرى انتهاء9/2021 بجانب تواريخ أخرى، داخل شركة طبية غير مرخصه بطنطا، كما تبين عدم حصول الشركة علي الترخيص اللازمة، وغير مسموح لها بمزاولة النشاط.

التحفظ على المضبوطات

وتم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.