روسيا: الدول الغربية تشن حربًا شاملة على بلادنا

جددت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء اتهامها للدول الغربية بشن حرب شاملة على البلاد، إثر التوتر المتصاعد بين روسيا والدول الغربية بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف إن الدول الغربية تخوض تلك الحرب بأشكال هجينة وفي مختلف المجالات،وفق ما نقلته قناة «العربية»، كما اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي أن درجة غضب الخصوم والأعداء هائلة وغير عادية، على حد وصفه.

العلاقات بين روسيا والغرب

وتشهد العلاقات بين روسيا والدول الغربية تدهورا كبيرا بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا والتي اندلعت 24 فبراير الماضي، ومنذ بدء الحرب اتهمت الدول الغربية روسيا بالتورط في جرائم حرب، كما دعت إلى الضغط أكثر على موسكو، مقابل دعم كييف بالسلاح والعتاد

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرون من فبراير الماضي، ومازالت الحرب مستمرة حتى الوقت الحالي، وفرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا وتجاوزت العقوبات الغربية على روسيا، العقوبات التي فرضت على إيران وكوريا الشمالية وأصبحت الدولة الأكثر معاقبة في العالم في غضون 10 أيام فقط من اندلاع الحرب.

موسكو اشترت أسلحة من كوريا الشمالية

في سياق متصل، كشفت المخابرات الأمريكية أن موسكو اشترت الملايين من قذائف المدفعية والصواريخ من كوريا الشمالية، فيما أشار مسؤولون أمريكيون أن قرار روسيا باللجوء إلى كوريا الشمالية لشراء الأسلحة يثبت أن العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة أضرت بشكل كبير بقدرة موسكو على الحصول على إمدادات لجيشها وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

ولم تتمكن العقوبات الاقتصادية الواسعة من شل روسيا بشكل كبير حتى الآن، بل رفعت أسعار الطاقة ومكنت موسكو من تخفيف تداعيات انقطاع بنوكها عن التمويل الدولي.