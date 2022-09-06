وزير الرياضة يلتقي وفدا من الصحفيين الشباب الألمان في العاصمة الإدارية

استقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وفد شباب الصحفيين والخبراء في مجال العمل الشبابي الألمان، بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رئيس الوفد الألماني، ماركس لارمان والوفد المرافق له ورضا صالح مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والخارجية ورانيا سامي مسئول ملف التعاون المصري - الألماني بالعلاقات الخارجية و إسلام الطواهي منسق العلاقات العامة.

تبادل الخبرات بين شباب الصحفيين المصريين والألمان

يتناول برنامج تبادل شباب الصحفيين والخبراء في مجال العمل الشبابي، الذي يستمر حتى 11 سبتمبر الجاري؛ فكرة التعاون في مجال المجتمع المدني والمشروعات الصغيرة صديقة البيئة، وزيارة عدد من المعالم السياحية بالإسكندرية والقاهرة، ومنها زيارة العاصمة الإدارية الجديدة بمختلف معالمها ومنها الحي الحكومي ومسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد السيد المسيح، والتعرف على جهود الدولة المصرية في مختلف المجالات وبخاصة في تمكين الشباب.

رحب الوزير بضيوف مصر من شباب الصحفيين والخبراء في مجال العمل الشبابي في ألمانيا، مشيرًا إلى التفاعل الكبير على مستوى العلاقات بين مصر وألمانيا وبخاصة في وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة الألمانية وكذلك على المستوى الشعبي.

اهتمام كبير من الرئيس بالشباب المصري وتمكينهم

وقال «صبحي»، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن هناك اهتماما كبيرا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للشباب المصري، وتمكينهم وتنمية مهاراتهم ووضعهم في المقدمة في شتى القطاعات، لافتاً إلى تقديم الوزارة لمجموعة من البرامج والمشروعات في إطار التعامل المباشر مع الشباب المصري في كافة أنحاء الجمهورية، وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.

وأشار وزير الرياضة، إلى إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي 2022 عام المجتمع المدني، الذي بهدف مواصلة العمل مع مؤسسات الدولة المصرية، لتحقيق التنمية المستدامة في كل المجالات، ونشر الوعى بثقافة حقوق الإنسان، مساهمة في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى العظيم، وتكون هناك منصة حوار فاعلة بين الدولة والشباب ومؤسسات المجتمع المدنى المحلية والدولية، لافتًا إلى رغبة الوزارة التوسع في المبادرات والبرامج الشبابية الفترة المقبلة؛ لإثراء الفكر والحوار الشبابى داخل المجتمع وخارجه بالتعاون مع مختلف المؤسسات المحلية والدولية، وبخاصة بعد إعلان السيد الرئيس عام 2022 عامًا للمجتمع المدني.

واطلع رئيس الوفد ماركس لارمان وزير الشباب والرياضة على رؤية البرنامج وأهدافه الاستراتيجية، ومحاور العمل الرئيسية به، ومجالات عمله، والإمكانيات والخبرات التي يتمتع بها، وكذلك تاريخ ونشأة برنامح التبادل الشبابي. وعبر الوفد عن سعادته وانبهاره بما رأوه في مصر والنهضة التنموية في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، وبخاصة العاصمة الإدارية الجديدة والتي تُعد صرحًا ضخمًا نفذته أيادي مصرية في وقت قياسي، وكذلك جهود التنمية بالدولة المصرية على كافة المستويات.

جهود الدولة المصرية في مجال التغير المناخي

كما عرض مسئولو العلاقات الخارجية بالوزارة على المشاركين في البرنامج؛ مجالات التعاون المشترك مع السفارة الألمانية بالقاهرة، وكافة جهود الدولة المصرية في مجال التغير المناخي والاستعدادات الجارية لاستضافة cop27، وكافة المبادرات والبرامج المنبثقة منها استعدادًا للقمة، والمقرر لها بمدينة شرم الشيخ.