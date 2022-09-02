بعد اختيارها ضمن الأفضل في العالم.. أهم 5 معالم سياحية بالغردقة

اختار موقع «تريب أدفايزر - Tripadvisor»، المتخصص في الرحلات والسفر حول العالم، مدينة الغردقة ضمن أفضل 25 مقصدا سياحيا في العالم خلال العام الجاري 2022، وذلك لأنها تمتلك مقومات سياحية وطبيعية هائلة، وذلك طبقا لبيان وزارة السياحة والآثار.

أهم المعالم السياحية في الغردقة

وكشف محمد عيد، المدير الإقليمي للتسويق بمنتجعات الغردقة، أن الغردقة اختيرت مؤخرا ضمن أفضل 25 مقصدا سياحيا عالميا حول العالم، لافتا في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الغردقة تمتلك عددا من الشواطئ والمعالم السياحية ومقومات طبيعية وسياحية تجعلها محط أنظار العالم.

وأشار «عيد» إلى أن أهم المعالم السياحية في مدينة الغردقة هي جزيرة الجفتون والتي تعتبر من أشهر الجزر البحرية وتبعد حوالي 11 كيلو مترا جنوب شرق شواطئ الغردقة، وتبدأ الرحلات السياحية بها في الصباح حيث تبحر المراكب في التاسعة صباحا ويستغرق وقت الوصول إليها حوالي ساعة ثم العودة في الرابعة مساءً، وتضم عددا من الشواطئ الخلابة.

المحميات الطبيعية في الغردقة

وتضم الغردقة عددا من المحميات الطبيعية والشواطئ الخلابة والجزر البحرية، وأهمها شواطئ أورانج وبارادايس والمحمية، بالإضافة لمواقع غوص فريدة تضم شعاب مرجانية رائعة.

متحف الغردقة.. أكثر من ألفي قطعة أثرية

كما تتضمن قائمة الأماكن السياحية بالغردقة، متحف الغردقة الذي يقع في جنوب المدينة ويحتوي على أكثر من 2000 قطعة أثرية تمثل جميع العصور من قبل التاريخ وحتى العصر الحديث، ومقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، ويفتح أبوابه من العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء.

أكواريوم الغردقة.. الأكبر بالشرق الأوسط

كما تعتبر «أكواريوم الغردقة» واحدة من أكبر أماكن الأكواريوم بالشرق الأوسط، وثالث أكبر «جراند أكواريوم» في العالم، وهو يحاكي الحياة البحرية، ومقام على مساحة تصل إلى نحو 22 ألف متر، ويضم 22 حوضا لأنواع الكائنات وأسماك البحر الأحمر النادرة، ويفتح أبوابه منذ العاشرة صباحا وحتى الساعة الرابعة مساء.

منطقة مارينا السياحية بالغردقة

تقع مارينا السياحي بالقرب من شارع شيراتون السياحي، وتضم ميناء اليخوت السياحية على طراز عالمي وعدد من البازارات والكافتريات والمطاعم السياحية، وهو مزار سياحي شهير يتوافد عليه يوميا الآلاف من الزائرين من المصريين والسائحين الأجانب.

متحف الرمال.. الأول من نوعه

متحف الرمال بالغردقة هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، اشترك في نحته 40 فنانا من 13 دولة مختلفة، باستخدام 13 ألف متر مكعب من رمال متخصصة، ويضم 60 تمثالا عن جميع حضارات العالم، ويفتح أبوابه يومياً للسائحين ويقع على طريق القرى جنوب مدينة الغردقة.