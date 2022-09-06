تفاصيل مسلسل علي ربيع الجديد «نصي التاني».. كوميدي رومانسي في 10 حلقات

تعاقد الفنان علي ربيع، على بطولة مسلسل جديد، يحمل اسم «النص التاني»، ليعود به إلى الساحة الدرامية بعد غياب عام واحد، منذ مسلسل «أحسن أب»، الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2021.

وبدأ الفنان علي ربيع، التحضيرات لمسلسل «نصي التاني»، تمهيدًا لانطلاق التصوير نهاية شهر سبتمبر الجاري، استعدادًا لعرضه عبر إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المُقبلة.

أبطال وأحداث مسلسل «نصي التاني» لـ علي ربيع

مسلسل «نصي التاني» مكوّن من 10 حلقات فقط، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، حول شاب يُدعى «أحمد»، والذي يُجسد دوره علي ربيع، حيث يخوض مجموعة من التجارب العاطفية لاكتشاف نصفه الثاني.

مسلسل «نصي التاني»، من تأليف إياد صالح، وإخراج عمرو صلاح، والإنتاج للمنتج أحمد الجنايني، ومن المُقرر الإعلان عن المُمثلين المُشاركين في العمل، خلال الأيام القليلة المُقبلة.

«زومبي» أحدث تجارب علي ربيع السينمائية

يذكر أن آخر أعمال علي بيع هي فيلم «زومبي»، ويجسد بطل أحداث الفيلم شخصية مطرب مهرجانات يتعرض لعدد من المواقف الكوميدية، وتدور القصة بشكل عام في إطار من الدراما الكوميدية المعتمدة على الإفيهات طوال أحداثه.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي وكوميدي لايت، حيث يرتبط علي ربيع بالفنانة هاجر أحمد عاطفيًا ضمن الأحداث، وتجمعهما قصة حب ولكنهما يتعرضان لمشاكل واعتراض من قبل أهل هاجر أحمد، بسبب وظيفة علي ربيع، حيث يعمل كمطرب شعبي، ما يجعلهما يدخلان في صراع خاصة بعد ظهور الزومبي ومصاص الدماء ضمن الأحداث.