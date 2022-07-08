علي ربيع يسأل جمهوره.. عايزني في دراما رمضان الجاي ولا لأ؟

استطلع الفنان علي ربيع، أثناء تواجده في العرض الخاص لفيلم الفنان تامر حسني الجديد «بحبك»، رأي الجمهور المتواجد لكي حول رغبتهم في مشاهدته في دراما رمضان لعام 2023 من عدمه، خاصة أنه تغيب عن دراما رمضان السابقة.

على ربيع يساند حمدي الميرغني فى فيلم «بحبك»

وحضر ربيع حفل الفيلم احتفالا بصديقه حمدي الميرغني احد أبطال الفيلم، وأثناء التفاف وسائل الإعلام عليه والجمهور، سأل الحاضرين عن رغبتهم في مشاهدته مرة أخرى في دراما رمضان من عدمه، معبرا بقوله: «عاوزني في دراما رمضان ولا لأ»، فتعالت صيحات الجمهور بضرورة تواجده.

علي ربيع: سعيد بإيرادات فيلم زومبي

وقال علي ربيع لـ«الوطن» إنه سعيد للغاية بالإيرادات التي حققها فيلمه الأخير زومبي، الذي عرض في عيد الفطر المبارك، واشار إلى أنه يتمنى ان يحقق الفيلم أكثر مما حققه.

وكشف عن قيامه حاليا بالتحضير لفيلم سينمائي جديد من المقرر أن يتم تصويره خلال الفترة المقبلة.

وكان آخر مسلسلات علي ربيع هو مسلسل «أحسن أب» والذي شاركه في بطولته عدد من الفنانين، وهو من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي، وإخراج معتز التوني، وهو من نوعية الأعمال الدرامية الـ15 حلقة، وعرض فى رمضان 2021.

وكان مسلسل «عمر ودياب»، هو آخر أعماله الدرامية الـ30 حلقة، الذي شارك في بطولته بجانب مصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وعدد آخر من الفنانين، وعدد من ضيوف الشرف، والمسلسل تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر وإخراج معتز التوني.