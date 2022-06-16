تفاصيل مسرحية دنيا سمير غانم الجديدة: يشاركها البطولة علي ربيع

كشف مصدر عن مشاركة الفنانة دنيا سمير غانم في بطولة مسرحية جديدة بمشاركة الفنان علي ربيع، ومن المقرر طرحها قريبًا.

تفاصيل مسرحية دنيا سمير غانم الجديدة

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن دنيا سمير غانم هي صاحبة فكرة تقديمها لمسرحية خلال هذه الفترة، وطرحت الفكرة علي الممنتج الذي وافق على الفور، وتم اختيار علي ربيع ليكون بطلًا للمسرحية أمامها.

وأضاف أنه تم الاستقرار على الفكرة المبدئية، ويجري الآن كتابة المسرحية، وسيشهد العرض تقديم دنيا سمير غانم عددًا من الأغاني والاستعراضات التي ستكون مفاجأة العمل.

دنيا سمير غانم تنتظر طرح فيلم «تسليم أهالي»

وفي سياق آخر تنتظر الفنانة دنيا سمير غانم طرح فيلم «تسليم أهالي»، المقرر طرحة في موسم عيد الأضحى المبارك القادم، وتدور أحداثه حول قصة زوجين، يحلم الزوج الذي يعمل بمهنة طبيب بشري بالهجرة لكندا، ولكن سرعان ما تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان.

ويشارك في بطولة الفيلم دنيا سميرغانم، هشام ماجد، بيومي فؤاد، دلال عبدالعزيز، وهذا العمل يعتبر آخر عمل فني لها، وعمرو وهبة، محمد أوتاكا، عبدالله مشرق، أحمد فتحي، لوسي، ومن تأليف شريف نجيب، ومن إخراج خالد الحلفاوي.

غياب دنيا سمير غانم عن الأعمال الفنية

يذكر أن دنيا سمير غانم غابت الفترة الماضية عن الأعمال الفنية، وذلك بسبب حزنها على وفاة والدها الفنان سمير غانم، ووالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، ولكنها ستعود بقوة خلال الفترة القادمة بأكثر من عمل فني.