تجمع علي ربيع وأوس أوس.. تفاصيل «صباحية مباركة» قبل عرضها في موسم جدة

كشفت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن تقديم مسرحية جديدة بعنوان «صباحية مباركة» التي تضم في بطولتها مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا المصريين، ليتم عرضها في الفترة من 15 إلى 18 يونيو الجاري على المسرح العربي بـ «سيتي ووك»، ضمن فعاليات موسم جدة.

تدور أحداث مسرحية «صباحية مباركة» في إطار كوميدي تشويقي بين زوجين في أول يوم زفاف، وعندما يحدث موقف غامض ثم تتوالى الأحداث وتنفجر العديد من المواقف الكوميدية خلال المسرحية، ويشارك في بطولتها: علي ربيع، أوس أوس، سليمان عيد، حسام داغر، طاهر أبو ليلة بالإضافة إلى أحمد سلطان، ومن إخراج أشرف عبد الباقي.

تصل إلى 4 آلاف جنيه.. أسعار تذاكر مسرحية «صباحية مباركة» في موسم جدة

وتأتي أسعار تذاكر العرض المسرحي «صباحية مباركة» في 6 فئات تبدأ بـ 100 ريال سعودي، وذلك وفقا للموقع الرسمي للحجز:

- الفئة الأولى: تبلغ قيمتها 100 ريال سعودي، وهو ما يوازي 500 جنيه مصري.

- الفئة الثانية: تبلغ قيمتها 160 ريالا سعوديا، وهو ما يوازي 800 جنيه مصري.

- الفئة الثالثة: تبلغ قيمتها 200 ريال سعودي، وهو ما يوازي ألف جنيه مصري.

- الفئة الرابعة: تبلغ قيمتها 300 ريال سعودي، وهو ما يوازي 1500 جنيه مصري.

- فئة الـ «VIP»: تبلغ قيمتها 600 ريال سعودي، وهو ما يوازي 3 آلاف جنيه مصري.

- فئة الـ «VVIP»: تبلغ قيمتها 800 ريال سعودي، والتي تقارب 4 آلاف جنيه مصري.

ويأتي العرض المسرحي ضمن مجموعة كبيرة من الفعاليات الفنية والترفيهية التي تستضيفها مدينة جدة ضمن فعاليات موسم جدة الترفيهي، وعلى مدار الفترة الماضية شهدت عرض عدد من المسرحيات المصرية من بينها «عائلة تس»، «سلام مربع» للفنان محمد هنيدي.