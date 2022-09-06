رئيس مجلس الشيوخ يبحث مع السفير الطاجيكي تعزيز العلاقات بين البلدين

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه اليوم ضراب الدين قاسمي سفير طاجيكستان بالقاهرة.

ورحب عبدالرازق بزيارة السفير الطاجيكي، مشيدًا بالروابط والقواسم الثقافية والتاريخية المشتركة بين البلدين، مؤكدًا اهتمام مصر بتطوير العلاقات الثنائية مع طاجيكستان وتبادل الخبرات معها في مختلف المجالات بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.

تعزيز العلاقات مع جمهورية طاجيكستان

من جانبه، أعرب السفير الطاجيكي عن تقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً اعتزاز بلاده بالعلاقات الثنائية المتميزة مع مصر، واهتمام طاجيكستان بالاستفادة من المشروعات القومية العملاقة والتجربة التنموية الرائدة التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تعزز من وضعها كركيزة للأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي.

وأكد عبدالرازق، حرص مصر على تعزيز العلاقات مع جمهورية طاجيكستان على كافة المستويات، وخاصة على المستوى البرلماني، فضلاً عن تطوير مستوى التنسيق والتشاور تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك، قائلا: «نسعي في أقرب وقت لتشكيل جمعية الصداقة البرلمانية بين مصر وطاجيكستان».

مستويات جديدة من التعاون

وأكد السفير الطاجيكي أنّ العلاقات الثنائية بين البلدين ستشهد مستويات جديدة من التعاون، خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد زيارة الرئيس الطاجيكي إلى مصر في مارس الماضي.

وفي ختام اللقاء، وجّه السفير الطاجيكي الدعوة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، للقيام بزيارة رسمية لبلاده، وهو ما رحب به رئيس المجلس.

حضر اللقاء المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، والمستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام للمجلس، والسفير عمرو عبدالوارث مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية.