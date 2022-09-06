إزالة 176 عقارًا وإخلاء 180 لحماية أرواح المواطنين بمنطقة «الجبخانة»

تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، محيط أعمال إزالة العقارات الخطرة وغير الآمنة والمتعارضة مع الطريق الدائري، مارا بمنطقة الجبخانة بمصر القديمة؛ للاطمئنان على خطة سير العمل ومتابعة كافة الانجازات على مدار اليوم في ظل قرب الانتهاء من أعمال الإزالة.

وأكدت نائب محافظ القاهرة، أن تلك الإزالة تأتي ضمن أعمال التطوير الجارية بمنطقة الجبخانة الأثرية بحي مصر القديمة في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لرفع كفاءة المنطقة المحيطة بها، وإزالة كافة العقارات المتعارضة مع الطريق الدائري ذات الخطورة الداهمة حماية لأرواح المواطنين وعودة المظهر الحضاري للعاصمة في كافة أحيائها.

إخلاء 180 عقارًا

وأشارت نائب المحافظ، إلى انتظام جميع الأعمال لإخلاء وإزالة العقارات من الدائري بالجبخانة، إذ جرى استكمال تنفيذ الأعمال باشتراك كافة الجهات الأمنية والأجهزة المعنية والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة وحي مصر القديمة.

وأسفرت أعمال اليوم عن هدم كلي لعقارين ذا نشاط تجاري ليكون إجمالي ما جرى إنجازه منذ بدء أعمال الإزالة بهدم كلي؛ 176 عقارًا وإخلاء 180 عقارًا من إجمالي 187 عقارًا وإخلاء 1024 أسرة، وتسكين الأسر المستحقة من هذه المنطقة التي تعد منطقة خطورة داهمة؛ لوقوعها على حافة الجبل والمواجهة للطريق الصاعد بمحيط الطريق الدائري.

وأكدت، أن المستهدف إزالة 187 عقارًا مقام على أملاك الدولة ونقل السكان إلى وحدات مجهزة بمساكن المحروسة الحضارية بقسم السلام ثان.

إزالة تراكمات الهدم

وأضافت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه جاري رفع كافة التراكمات ومخلفات الهدم بمناطق ازالة العقارات بمنطقة الجبخانة والمقامة على حافة الجبل والمواجهة للطريق الصاعد بمحيط الطريق الدائرى بنطاق حي مصر القديمة حيث تم الدفع بعدد من اللوادر والحفارات وسيارات القلاب الكبيرة لتنفيذ رفع تلك التراكمات.