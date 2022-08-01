نائب محافظ القاهرة توجه باستكمال تطوير قرية «الفواخير»

عقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعاً بقرية «الفواخير»، في منطقة الفسطاط بمصرالقديمة، اليوم الاثنين، بحضور العميد ماجد فوزي، المشرف العام على تطوير قرية «الفواخير»، والمستشار أيمن النحال، المستشار القانوني للمنطقة الجنوبية، والدكتور محمد السيد ليلة، رئيس حي مصر القديمة، وأعضاء اللجنة الفرعية لقرية الفواخير، وعدد من التنفيذيين بنطاق المنطقة الجنوبية والحي، لبحث آخر مستجدات الأعمال والتطوير بالقرية، وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه بعض الأعمال، وذلك في إطار متواصل لجهود اللجنة الفرعية التابعة لمجلس أمناء قرية الفواخير، لإدارة مشروع تطوير القرية، طبقاً لقرار اللواء محافظ القاهرة رقم 990 لسنة 2022.

رفع كفاءة قرية الفواخير

وأشارت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية إلى استكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة القرية، من خلال استكمال توصيل جميع المرافق «مياه - غاز – كهرباء - صرف»، إلى جانب الاستمرار في تركيب أفران الغاز صديقة البيئة والبديلة عن الأفران البدائية، وتركيب الولاعات الذاتية لباقي الوحدات بقرية الفواخير، وإجراءات التشغيل الفعلي لباقي الأفران، ومتابعة أعمال الإنارة والنظافة ورفع كفاءة المباني، وتقنين أوضاع العاملين بها.

مراعاة البعد الاجتماعي

واستعرضت نائب المحافظ حصر ومتابعة شاملة لموقف التسكين بكل وحدة، مع تحديد التعديات، من خلال مراجعة كاملة لملفات المنتفعين وتصنيفهم وبيان صفة المنتفع، وفقاً للتعاقد المبرم، ومدى التزام المنتفعين باستيفاء كافة المستندات المطلوبة، ومراجعة التقييمات المالية التي سيتم التعامل بها مع الحالات المستحقة لإعداد العقود التي سيتم ابرامها نظير حق الاستغلال بالفواخير والأتيليهات، بما يحقق رضا العاملين وصناع الفواخير، ومراعاة البعد الاجتماعي، تمهيداً لطرح الفواخير غير المستغلة للانتفاع، ووجهت بدراسة القيمة التقديرية للوحدات وفقاً للسعر السوقي، بالتنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية والإدارة المالية بمحافظة القاهرة.

تشغيل الفواخير وفقاً للجدول الزمني

كما وجهت نائب المحافظ أعضاء اللجنة بضرورة تقديم تقارير الإنجاز، سواء الخاصة برفع كفاءة القرية، أو تقنين الأوضاع وتحصيل المتأخرات، والتعامل مع التعديات والمخالفات بصورة فورية ومستمرة، لمتابعة كافة المستجدات وفقاً للجدول الزمنى المعد، كما ناقشت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية كافة المشكلات التي تعترض تشغيل الفواخير، واستكمال مد كافة المرافق والغاز وتشغيل كل الأفران الحديثة، طبقاً للمواصفات الفنية، وتركيبها في أسرع وقت، مع تسهيل إجراءات التركيب وعمل الصيانة الشاملة لها.

وتضم قرية الفواخير 152 فاخورة، على مساحة 13 فداناً، وتم إنشاؤها عام 2005، من خلال إنشاء منطقة لصناعة الخزف والفخار، ولكن المشروع تعثر لمدة تزيد على 15 سنة، حتى تدخلت الدولة المصرية في إطار التوجيهات الرئاسية برفع كفاءة القرية والمنطقة المحيطة بها بالكامل، إلى جانب توصيل جميع المرافق ورفع كفاءة المباني.