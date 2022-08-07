«القاهرة»: إزالة العقارات الخطرة ورفع مخلفات الهدم في الجبخانة بمصر القديمة

أعلنت المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة، برئاسة المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة، عن انطلاق حملات مكثفة على مدار أسبوع لرفع التراكمات والمخلفات الناتجة عن إزالات العقارات ذات الخطورة الداهمة بالجبخانة بمصر القديمة، واستمرار شن الحملات المكبرة على مدار اليوم وبصورة مستمرة تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بتكثيف واستمرار الجهود بالمتابعة المستمرة لرفع كافة التراكمات والرتش ومخلفات الهدم بمناطق إزالة العقارات ذات الخطورة الداهمة بمنطقة الجبخانة والمقامة على حافة الجبل والمواجهة للطريق الصاعد بمحيط الطريق الدائري بنطاق حي مصر القديمة.

رفع المخلفات أولا بأول

وفي سياق متصل، تابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، حملة رفع التراكمات والتي استمرت على مدى عدة أيام، بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل والإنارة بالقاهرة، والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية، وباستخدام معدات الإنقاذ المركزي بحلوان واللودرات وسيارات النقل وفرق العمل التي كثفت جهودها لرفع كافة المخلفات الناتجة أولا بأول.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، العمل المستمر على تطوير العمل والمتابعة المستمرة لرفع المخلفات باعتباره أحد أهم الملفات التي توليها الدولة والإدارة المحلية أهمية كبرى على طول المحاور والكباري والشوارع لاستعادة الشكل والرونق الحضاري لما لها من تداعيات إيجابية على الصحة العامة والبيئية والتي تنعكس بالضرورة على تحسين الأوضاع المعيشية والصحية للمواطنين على النحو الحضاري الذي يليق بما تم من إنجازات.

إزالة العقارات ذات الخطورة الداهمة

وتابعت نائب محافظ القاهرة استمرار أعمال الإزالات الجارية للمساكن التي تمثل خطورة داهمة بمنطقة الجبخانة والمقامة على حافة الجبل المحيط بالمنطقة الأثرية، حرصًا على حياة المواطنين الذين يتم نقلهم لمساكن حضارية بمنطقة المحروسة متكاملة الخدمات وبوحدات مجهزة، كما تأتي ضمن أعمال التطوير الجارية بمنطقة الجبخانة الأثرية بحي مصر القديمة في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لرفع كفاءة المنطقة المحيطة بها.