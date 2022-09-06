محاربة سرقة التيار وتخفيف الاستهلاك.. إجراءات ترشيد الكهرباء بأسيوط

أصدر اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عدة قرارات بشأن تطبيق إجراءات استهلاك الكهرباء بمختلف القرى والمراكز والمديريات الخدمية، خلال ترأسه احتماع القيادات التنفيذية بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء مهندس شاكر يونس، السكرتير العام، والدكتور الشيخ عاصم قبيصي، وكيل وزارة الاوقاف والمهندس عبدالحكيم عبدالله وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة والمهندس مصطفى مرزوق مدير عام الصيانة بقطاع كهرباء شمال أسيوط، ورؤساء المراكز والأحياء وممثلي شركات المرافق «كهرباء ومياه شرب وصرف صحي وغاز طبيعي».

الترشيد الفعلي بالمباني الحكومية والنوادي ومراكز الشباب والمولات

تضمنت القرارات التي اتخذها المحافظ خلال الأجتماع: الترشيد الفعلي للكهرباء في المباني الحكومية والمنشآت العامة ومراكز الشباب والملاعب ودور العبادة وكافة ميادين وشوارع المحافظة وديوان عام المحافظة وجميع مباني مجالس المدن وتوجيه وكيل وزارة الأوقاف باتخاذ اللازم بدور العبادة.

ووجه بمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء في المولات الكبرى، التي تستخدم نظام التكييف المركزي، وكذا الالتزام بالتوقيتات الصيفية، إلى جانب متابعة الأندية ومراكز الشباب، للتأكد من تنفيذ القرارات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء بها، وكذا الصالات المغطاة التي يتم إضاءتها بالأضواء الكاشفة والملاعب التي تستهلك الكهرباء بشكل ملحوظ، مع مراعاة تقييم تلك الإجراءات في تحقيق مستهدفات الدولة لتوفير الكهرباء.

محاربة سارقي التيار الكهربائي

كما وجه المحافظ بالتنسيق بين رؤساء المراكز والاحياء ومسئولي شركات المرافق والكهرباء بإتخاذ كافة التدابير والإجراءات للتنفيذ الفعلي لترشيد استهلاك الكهرباء دون التأثير على المستشفيات أو الجهات الهامة التي تحتاج إلى الكهرباء واتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المخالفين فضلاً عن محاربة سرقة التيار الكهربائي بمختلف المراكز والأحياء وتحرير المحاضر للمخالفين حفاظًا على المال العام للدولة.