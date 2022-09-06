الشروط والأوراق المطلوبة للالتحاق ببرنامج «حقوق إنجليزي» بجامعة أسيوط

أعلنت كلية الحقوق بجامعة أسيوط، بدء قبول دفعة جديدة ببرنامج الحقوق باللغة الإنجليزية، للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها من مصر والخارج، والمحولين من كليات أو جامعات أخرى، للقبول بالعام الجامعي 2022-2023.

القبول والدراسة ببرنامج الحقوق باللغة الإنجليزية

يقبل للدراسة بالبرنامج الطلاب المصريون وغير المصريين، الوافدين والحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها من مصر أو الخارج، وقبول الطلاب المحولين من كليات أو جامعات أخرى، وتكون مدة الدراسة بالبرنامج 4 أعوام جامعية، ويسمح بالدراسة وأداء الامتحان في بعض المقررات في فصل دراسي صيفي، ويمنح الخريج الذي أتمّ الدراسة بالبرنامج ليسانس الحقوق باللغة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة.

مميزات الالتحاق ببرنامج الحقوق باللغة الإنجليزية

والحاصل على البرنامج له أولوية التعيين في الجهات التي تتطلب مهارات قانونية باللغة الإنجليزية، مثل مكاتب المحاماة الدولية والبنوك والشركات الدولية والهيئات الدولية ووظائف وزارة الخارجية والسلك الدبلوماسي، إضافة إلى التمتع بفرص النظام التقليدي «حقوق عربي» مثل إمكانية التعيين بالهيئات القضائية والقيد بنقابة المحامين والالتحاق بكلية الشرطة.