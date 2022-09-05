تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. مصاريف برنامج الترجمة الإنجليزية بجامعة أسيوط

أعلنت جامعة أسيوط، عن بدء قبول الدفعة العاشرة ببرنامج الترجمة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب، وذلك للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات المعادلة والخريجين للعام الدراسي 2022/2023.

شروط القبول ببرنامج الترجمة الإنجليزية

تتضمن شروط القبول ببرنامج الترجمة الإنجليزية، أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها، ويتم قبول الطالب بكلية الآداب انتظام وانتساب مع تجاوز شرط التوزيع الجغرافي، ويتم استثناء شرط اللغة الإنجليزية لهذا العام أسوة بالعام الماضي، ويقبل البرنامج الخريجين الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس ولا ينطبق عليهم شرط اللغة، والطلاب الوافدين مع استثناءهم من شرط اللغة، والبرنامج يقبل التحويلات من البرامج المناظرة والأقسام الأخرى.

الدرجات العلمية التي يمنحها البرنامج

تمنح جامعة أسيوط بناء على طلب مجلس كلية الآداب، درجة الليسانس في الآداب تخصص الترجمة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة، وعلى الطالب أن يجتاز بنجاح 144 ساعة معتمدة، وهي مجموع ما يدرسه من مقررات إجبارية واختيارية.

المصروفات الدراسية لبرنامج الترجمة الإنجليزية

يبلغ إجمالي مصروفات الدراسة السنوية للبرنامج 8390 جنيهًا، وقيمة الساعة المعتمدة 233 جنيهًا مصريًا، مع إمكانية تسديد الرسوم الدراسية على قسطين.

مجالات عمل الخريجين

يؤهل برنامج الترجمة الملتحقين به في مجال الترجمة على الصعيدين المحلي والقومي، بما يمكنهم من القيام بدور فعال في مجالات مختلفة كالترجمة والآداب والاقتصاد والقانون والتدريس والسياحة والأنشطة الاستثمارية ومصانع البترول والأسمنت والأسمدة والأدوية وهيئات الاتصالات والبنوك المصرية الأجنبية والاحتياجات العلمية والبحثية والمجتمعية.

كما يوفر البرنامج بتوفير المترجمين المؤهلين في مجالات الترجمة التحريرية والشفوية وذلك للقيام بأعمال الترجمات خاصة في المؤتمرات والندوات والمنظمات المحلية والدولية داخل الوطن وخارجه.