مدبولي: المشروعات لو متعملتش النهارده هتبقى بكرا بضعف التكلفة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة لا يمكنها أن توقف العمل في المشروعات الجاري تنفيذها في الوقت الحالي، موضحا: «إحنا بنبني بلدنا، والمشروعات اللي إحنا شغالين فيها لو متعملتش النهارده هتتعمل بكرا بضعف التكلفة».

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي منعقد حاليا عقب انتهاء جولته في محافظة الفيوم، أنّه لا بديل عن مواصلة العمل في المشروعات التي يتم تنفيذها، لخدمة الأهالي وتوفير الخدمات التي حرموا منها على مدار سنوات طويلة.

تأهيل الترع والبحيرات

وتابع رئيس الوزراء، أنّه اختتم جولته في محافظة الفيوم اليوم على ضفاف بحيرة قارون، لافتا إلى أنّ الدولة تتبنى مشروعا عملاقا، وهو تأهيل الترع والبحيرات المصرية التي عانت من الإهمال والتلوث على مدار 50 سنة مضت.

وأكد مدبولي، أنّ مصر قطعت شوطا كبيرا لتأهيل عدد من البحيرات، مثل المنزلة وماريوت وإدكو والبحيرات الشمالية، وقارون، التي كان بها تحديات كبيرة، خاصة أنّها ذات مستوى منخفض، تتجمع بها مياه الصرف الزراعي، متابعا: «كنتيجة للحرارة، حدث تبخر للبحيرة، مع زيادة نسبة الملوحة والتلوث المرتفعة بسبب الصرف الصحي والصناعي الذي كان يصب في البحيرة».

رفع كفاءة المصارف حول بحيرة قارون

ولفت رئيس الوزراء، إلى أنّ الحكومة ممثلة في وزارة الري، انتهت من رفع كفاءة المصارف حول البحيرة، حيث بدأت بتكريك المصارف بشكل كامل، ثم زيادة الضخ للبحيرة، حتى عادت إلى منسوبها الطبيعي قبل التلوث، وبدأت خطة للحفاظ على المنسوب من الانخفاض مرة أخرى.

وأوضح مدبولي، أنّه فيما يخص الصرف الصناعي، توقفت 6 مصانع عن تحويل صرفها إلى البحيرة، وفيما يخص الصرف الصحي، تستهدف مبادرة حياة كريمة، إنهاء مشكلة الصرف الملوث في البحيرة، متابعا: «الأمور تسير بمسارها الصحيح لحل مشكلة البحيرة، وبالفعل عاد السمك مرة أخرى، وسيتم إنزال الزريعة قريبا، كما عادت الطيور للتحليق فوقها، ما يعد مؤشرا لتحسّن أوضاعها، وجار معالجة نسبة الملوحة في الوقت الحالي».