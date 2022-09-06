مدبولي للمواطنين: ميزانية الدولة زادت 7 أضعاف منذ عام 2011

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة دخلت مرحلة جديدة للإسكان البديل، إذ كانت تركز الدولة على الإسكان غير الآمن، وهي المناطق ذات الخطورة، والآن تعمل الدولة في جزء جديد فيما يخص الإسكان ومنه الإسكان البديل ضمن مبادرة الرئيس السيسي «500 ألف وحدة»، والتي تستهدف الدولة بها المناطق الغير مخططة والمناطق العشوائية، والتي تكون بها البيوت جيدة ولكنها بمناطق غير مناسبة شوارعها ضيقة أو دون خدمات.

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي يعقده الآن رئيس الوزراء أثناء زيارته لمحافظة الفيوم، أن الدولة تستهدف تطوير هذه المناطق والتوسيع وعمل خدمات، والإزالات التي تتم لإنشاء الإسكان البديل؛ حتى لا يبعد أهالي المنطقة عن منطقتهم، مشيرا إلى أنّ كل المشروعات التي تنفذها الدولة هي التي قضت على نسبة البطالة التي وصلت لـ7.2.

واليوم الموازنة تصل إلى 2 تريليون و100 مليار

وتابع: «البعض يتحدث عن زيادة الديون على مصر ولكن أقول لهم حجم الاقتصاد المصري بقى عامل إزاي؟ الموازنة لمصر 2010-2011 كانت لا تتجاوز 300 مليار، واليوم الموازنة 2 تريليون و100 مليار بضعف 7 مرات في 10 سنوات، وهو يعني نمو الاقتصاد المصري بأحجام كبيرة، زيادة الدين قضية مهمة ولكن الأمر يقاس بحجم الاقتصاد أمام هذا الدين وهو الأمر الأهم، ولو لم يتم عمل هذه المشروعات هل كان يتحمل المواطن المصر عدم وجود كهرباء وماء وخدمات وعمل؟».