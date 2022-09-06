«الثقافة» تجهز مسرح النافورة لمهرجان الموسيقى العربية الـ31

تستعد وزارة الثقافة المصرية متمثلة في دار الأوبرا، لإطلاق فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ31، الذي تنظمه وزارة الثقافة في الفترة من 20 أكتوبر حتى 3 نوفمبر2022، معلنة المحاور العلمية المصاحب للمؤتمر، بعنوان «المسرح الغنائي علامة فارقة في مسيرة الموسيقى العربية».

استعدادات مهرجان الموسيقى العربية

وأضاف الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية في تصريحات لـ«الوطن»: يجرى الاستعداد للدورة المقبلة مهرجان الموسيقى العربية، الذي يشارك فيه نخبة من نجوم الغناء والموسيقى العربية، ونعمل حاليًا على تطوير أماكن جلوس الجمهور في مسرح النافورة، الذي تقام عليه حفلات المهرجان، استعدادًا لاطلاق الدورة الـ31 في الفترة بين 20 أكتوبرإلى 3 نوفمبر 2022.

وأوضح «صابر»: جرى اتخاذ قرار تعديل مدرج المسرح، بعد التطوير الذي أدخل عليه في حفل الفنان كاظم الساهر، وهى التعديلات التي نالت استحساننا جميعا، ليليق المهرجان والجمهور، ويمكن جميع الحضور من مشاهدة المسرح بشكل أفضل مما كان عليه من قبل، ومن جميع الأماكن، منوها بأن المسرح كان مدرجا من قبله، لكنه تدريج غير ملحوظ بالشكل الكافي، إذا كان التدريج 60 سم فقط.

شروط المشاركة في المسابقة

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كانت وزارة الثقافة، أعلنت شروط المشاركة في المسابقة المصاحبة لفعاليات الدورة الـ31 من مهرجان الموسيقى العربية، التي تشمل عدة محاور من بينها مسابقة التميز للهواة في العزف المنفرد على جميع الآلات الموسيقية، وهي متاحة لجميع الأعمار من الموهوبين، وتم رصد 35 ألف جنيه جوائز للفائزين.

ومسابقة رتيبة الحفني في الغناء العربي للشباب وذوي القدرات الخاصة، (من عمر المتقدم من سن 18 حتى 35 عامًا) وتم رصد 3 جوائز للفائزين بإجمالي 90 ألف جنيه، ومسابقة الغناء العربي للأطفال وذوي القدرات الخاصة، من من سن 6 حتى 14 عامًا، وتم رصد 3 جوائز للفائزين بقيمة إجمالية 60 ألف جنيه.